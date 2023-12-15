Одна нова лампочка економить до 20 грн на місяць, але...: названо справжній ефект від масштабної утилізації ламп розжарювання

Від програми виграють як українці, так і держава

Заміна ламп розжарювання на більш енергоощадні має цінніший ефект для енергосистеми нашої держави. Теоретично Україна заощаджує близько гігавата електроенергії.

Українці також у певному "плюсі", адже економлять 10-20 грн.Про це у коментарі "Телеграфу" зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Економія значна. І для людей, і для держави. Якщо говорити про споживачів, то вони можуть заощадити на електроенергії по 10-20 гривень щомісяця. Це, звісно, не так багато. А от країна економить до гігавата електроенергії, та це в теорії. Адже українці вмикають не лише лампи", — зауважив Попенко.

При цьому варто брати до уваги, що є ще й багато іншої техніки, яка "їсть" електроенергії значно більше за лампочки.

"Наприклад, якби була програма заміни пральних машин на більш енергоощадні, ефект став би більш помітний. Тобто, лампи — це базова економія, яку невеликим коштом або й безкоштовно може запровадити у себе вдома кожен. Перехід на енергоощадну побутову техніку, скажімо, холодильник рівня енергоспоживання не "С" чи "В", а "А" — то вже інший етап", — каже голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Не секрет, що держава навряд чи мінятиме старі пралки, чи холодильники на нові енергоощадні. Заміну техніки мають профінансувати вже самі українці. І мотивує до цього підвищення тарифів на електроенергію

"Наприклад, до підвищення тарифу для населення з 1 червня цього року з 1,68 гривень до 2,64 гривень за кіловат, багато власників приватних будинків опалювали житло електрокотлами, бо так виходило дешевше, ніж газовими. А до початку цього опалювального сезону чимало домогосподарств установили газові котли, навіть попри те, що довелося купувати обладнання за 10-15 000 гривень. Електрокотел тягне буде багато — до 3 тисяч кВт на місяць. Тож така спонтанна заміна опалення на газ уже дала значну економію", — додав Попенко.

Більш детально про те, як впливає програма обміну лампочок на вітчизняну енергосистему, виробників та постачальник ламп, читайте у матеріалі "Телеграфу" Рятує від блекаутів? Чим закінчився масштабний обмін лампочок і який сюрприз зробили пенсіонерам

Раніше "Телеграф" писав, що скандал з початком шарової роздачі світлодіодних ламп в обмін на старі лампи розжарювання через відділення Укрпошти став справжнім приниженням для українських виробників і взагалі нашої держави.