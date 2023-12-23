"Характеризует его как человека": в Минкульте прокомментировали побег известного журналиста за границу

Поступок телеведущего — скорее исключение

Бегство известного украинского журналиста Алексея Печия за границу прокомментировал временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Он отметил, что выезд телеведущего с обязательством вернуться в Украину был согласован министерством.

Об этом Карандеев написал в Facebook. По его мнению, представители украинских СМИ за границей способствуют восприятию миром войны в Украине.

"Украинские журналисты и художники вносят огромный вклад на поле культурной и информационной борьбы с врагом. Роль культурной дипломатии и информационной работы за рубежом чрезвычайно важна в восприятии миром войны в Украине. И здесь трудно недооценить работу украинских культурных деятелей и медийщиков", — отметил в.и.о. министра.

По его словам, случай с журналистом 24 канала – единичный, ведь выезжающие на реализацию той или иной задачи за границу представляют большой пакет документов. Заявление с обязательством вернуться в Украину по завершению подписывают и в министерстве.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия не только неправомерны, но и характеризуют его как человека и гражданина", — написал Карандеев.

Заявление журналиста-беглеца

Он считает, что этот случай никак не должен бросать тень на других украинских журналистов, ежедневно работающих для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине.

"Мы гордимся теми людьми, которые удерживают Украину в мировой повестке дня", — резюмировал чиновник.

Ранее "Телеграф" писал, что пророссийский блоггер Анатолий Шарий, получивший подозрение от СБУ, а ныне находящийся в Испании, прокомментировал побег из Украины телеведущего 24 канала Алексея Печия. Он также выразил угрозы в его адрес.