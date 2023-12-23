"Характеризує його як людину": у Мінкульті прокоментували втечу відомого журналіста за кордон

Вчинок телеведучого — радше виняток

Втечу відомого українського журналіста Олексія Печія за кордон прокоментував тимчасово виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він зауважив, що виїзд телеведучого з зобовʼязанням повернутись в Україну було погодженні міністерством.

Про це Карандєєв написав у Facebook. На його думку, представники українських ЗМІ закордоном сприяють сприйняттю світом війни в Україні.

"Українські журналісти та митці роблять величезний внесок на полі культурної та інформаційної боротьби з ворогом. Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників", — зауважив т.в.о. міністра.

За його словами, випадок з журналістом 24 каналу – поодинокий, адже ті, хто виїжджають на реалізацію того чи іншого завдання за кордон, подають великий пакет документів. Заяву із зобов‘язанням повернутись в Україну по завершенню підписують і міністерстві.

"Олексій Печій теж підписував таку заяву, його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина", — написав Карандєєв.

Заява журналіста-втікача

Він вважає, що цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні.

"Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку денному", — резюмував чиновник.

Раніше "Телеграф" писав, що проросійський блогер Анатолій Шарій, який отримав підозру від СБУ, а зараз перебуває в Іспанії, прокоментував втечу з України телеведучого 24 каналу Олексія Печія. Він також висловив погрози в його адресу.