Книга на 6000 страниц и полцентнера веса: в США исследовали судьбы тысяч похищенных Россией украинских детей

На основе исследований Йельского университета о вывозе украинских детей издали книгу о военных преступлениях россиян

Украинская академия лидерства в сотрудничестве с креативным агентством Bickerstaff представила книгу "Crime without punishment" ("Преступление без наказания"), посвященную вопросу похищения украинских детей во время полномасштабного вторжения РФ.

Как возникла идея создания этой гигантской книги о незаконно депортированных детях? Сайт "Телеграф" решил пролить свет на некоторые темные места этой истории.

Предыстория

Решение о раскрытии темы похищенных украинских детей возникло сразу после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой , уполномоченной по правам ребенка в РФ, на основании нелегальной депортации детей. Интересен факт, что один из первых судебных процессов в Нюрнберге против нацистских властей после окончания Второй мировой войны был связан именно с насильственным переселением еврейских детей.

Как пояснил Владислав Минчев, копирайтер Bickerstaff, в европейском обществе до сих пор слышны пропагандистские заявления о великой "русской культуре", об общем наследии, которое украинцы и россияне якобы должны разделять. Так что книга "Crime without punishment" — это переосмысление русского культурного наследия.

"Книгой мы хотели показать, что нация, творящая такие бесчинства, такие негуманные, совершенно неприемлемые в XXI веке вещи, перечеркивает всю свою культуру, все абсолютно свои достижения. Мы хотели показать, как выглядит "новая русская классика", — акцентирует Влад.

"Новая русская классика"

Важное из исследований Йельского университета

"Crime without punishment" — это 50-килограммовая книга, насчитывающая 6000 страниц, каждая из которых посвящена депортированному ребенку. Это официально зарегистрированные случаи похищения, которые публикует Йельский университет (США), хотя количество незаконно вывезенных детей может быть значительно больше.

Yale HRL публикует данные о незаконном вывозе шести тысяч детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, находящихся в 43 лагерях в РФ. Детей вывозили очень далеко от территории Украины, что затрудняет их возвращение домой — например, лагерь в Магадане примерно в три раза ближе к США, чем к границе с Украиной.

Незаконными способами вывоза детей в Россию являются:

т. н. "эвакуация" сирот;

перемещение под видом медицинской помощи;

вывоз по предварительному согласию родителей, данному под давлением.

Yale HRL считает главной целью отправки детей в лагеря их "политическое перевоспитание". Там проводят пророссийские пропагандистские и культурные мероприятия, дают военное образование, идеологически зомбируя детей.

"В этих лагерях играют с национальной идентичностью детей, уничтожают ее, искореняют украинский язык. Происходит обрусение, индоктринация (забивание головы российскими установками и стереотипами. — Ред.) . Именно поэтому мы должны говорить об этих преступлениях России, мы должны кричать о них" , – подчеркивает Влад .

Операцию по систематическому вывозу украинских детей централизованно координирует федеральное правительство России на всех уровнях.

В начальной версии книги 6000 страниц – по одной на каждого ребенка

Книга — черновик уголовных производств Гааги

В начале книги "Crime without punishment" четко определена как проблематика в целом: незаконные депортации украинских детей Российской Федерацией, так и отдельные категории этого преступления: нелегальный вывоз, противодействие возвращению, сеть нелегальных лагерей, стирание украинской идентичности детей и навязывание российской идеологии, нелегальные усыновления, насилие над детьми.

В начальной версии книги 6000 страниц – по одной на каждого ребенка. К сожалению, если бы книгу издали сейчас, она стала бы в разы толще. И хотя на большинстве страниц информация была классифицирована, материалы следствия станут доступны широкой публике только после завершения суда, наказания преступников и восстановления справедливости. Поэтому на корешке книги и стоит отметка "book in progress". Когда полноценный рассекреченный вариант издания увидит свет, зависит от нас всех.

"Во время экспедиции чаще всего от европейцев звучал вопрос: "Как мы можем вам помочь?" Наш ответ был прост: "Распространяйте эту информацию, чтобы люди больше узнавали о совершенных Россией преступлениях, донатьте на помощь Украине — это приближает нас всех к победе и тому, чтобы украинские дети вернулись в Украину", — рассказывает дизайнер книги Елизавета Попова.

Если бы книгу издали сейчас, она стала бы в разы толще

Детские воспоминания

На бумаге и в ордере то, что совершает Россия, называют "нелегальной депортацией детей". Три слова, за которыми кроются преступления и нарушения международных кодексов, а также сломанные судьбы детей.

На пропускных пунктах были случаи сепарации, когда детей по тем или иным причинам разлучали с родителями или вообще без причины. Была история, когда детей забрали у матери, потому что она была медиком на "Азовстали".

Богдан, 17 лет, Мариуполь

Как и очень многие другие дети, 17-летний Богдан сначала попал в больницу в Донецкой области, после чего его "усыновила" семья, жившая в 100 километрах от Москвы. История известна тем, что он всячески пытался вернуться в Украину к сестре. Богдан бежал от русской "семьи" и даже добрался до Беларуси. И уже собирался уезжать в Польшу, но российские спецслужбы поймали его и вернули обратно. Так что в России целый государственный аппарат противодействует возвращению украинских детей на Родину.

Кира, 13 лет, Мариуполь

Девочка жила с отцом в осажденном Мариуполе. Тогда люди дежурили на балконах, чтобы знать, где были прилеты и возникли пожары, чтобы заблаговременно сообщать соседям, чтобы те укрылись в более безопасном месте. Отец, бывший капитан сборной Украины по водному поло, Евгений Обединский, как раз был на дежурстве, когда снайпер убил его пулей в голову.

Когда обстрел закончился, Кира поднялась к себе в комнату, где нашла мертвого отца. На память о нем она успела только взять его телефон. После Киру отправили в ту же больницу, что и Богдана. Благодаря телефону девушке удалось связаться с бабушкой и дедушкой, которые успели эвакуироваться на Буковину.

Дедушка всячески пытался вернуть Киру с неподконтрольных территорий, обращался в спортивные организации и к волонтерам. 15 апреля 2022 года ему позвонила вице-премьер Ирина Верещук со словами, что он может забирать внучку. По возвращении домой Кира даже виделась с президентом Владимиром Зеленским в "Охматдете", а сейчас живет с бабушкой и дедушкой в Черновцах.

Подросток из Изюма, 17 лет

17-летний житель Изюма в Харьковской области был задержан оккупантами на пропускном пункте. В свое время он помогал ТРО и готовил "коктейли Молотова", за что на "фильтрации" ему устроили жестокий допрос. По материалам расследования, семь человек в военной форме зверски избивали его около восьми часов. Требовали признаться, где спрятано оружие, хотя его у него никогда не было. После сильных побоев на допросе и ужасных угроз подросток еще неделю мочился кровью.

"Украинских детей в России или на оккупированных Россией территориях разлучали с родителями..."

Что дальше?

Преступления России против украинских детей не имеют оправдания, поэтому преступников, являющихся частью схемы похищения и незаконного вывоза маленьких украинцев, нужно наказать. И мы должны всячески привлекать внимание международного сообщества к этой проблеме. Поэтому креативное агентство Bickerstaff планирует и дальше информировать мир об ужасных преступлениях РФ, прежде всего расширяя сайт , посвященный книге.

"Мы хотим добавить раздел с уже зарегистрированными случаями детских историй. Раздел на сайте будет называться "Childhood Memories", потому что это воспоминания украинских детей сейчас. Когда мы слышим о шести, десяти, двадцати тысячах, то видим только сухие цифры. К сожалению, мы понимаем, что это уже далеко не 6 тысяч детей, и не 6000 страниц, это гораздо больше.

И, чтобы понять масштаб этой трагедии, необходимо читать и понимать реальные истории детей. Каждая единица из этих 10 тысяч — это какой-то случай, как Кира, как подросток из Изюма, как пытавшийся вернуться Богдан. И это измеряется десятками тысяч", — рассказывает Влад.

Книга на сайте доступна для предзаказа, ее издание будет возможно тогда, когда восторжествует справедливость — суд над российскими преступниками. На сайте написано: "Preorder to bring the order back" (Сделай предзаказ, чтобы вернуть порядок).

Книга на сайте доступна для предзаказа

*Украинская академия лидерства — это платформа личностного и общественного развития для молодежи, которая ежегодно проводит экспедиции в европейские институции. Команда из более чем 60 человек посетила офис НАТО, Европарламент, Совет Европы, Европейский суд по правам человека, ряд европейских университетов. Члены команды проехали через Польшу, Германию, Бельгию, Люксембург, Францию, Австрию и Румынию.

*Статья Дианы Дадак опубликована в рамках сотрудничества сайта "Телеграф", креативного агентства Bickerstaff.586 и Украинского католического университета.