Малообеспеченные семьи могут получить помощь: сколько платят, кто имеет право и как оформить

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в структурные подразделения соцзащиты

Украинские семьи, которые по уважительным причинам имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума, могут претендовать на государственную помощь. Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и количества лиц. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разной, пишут "Факты ICTV". Помощь малообеспеченным семьям назначается сроком на шесть месяцев. Он может быть продлен по заявлению представителя семьи при условии соблюдения определенных требований, в частности подтверждения низкого дохода.

Сколько получают малообеспеченные семьи в 2023 году

Прожиточный минимум в Украине на данный момент составляет 2 589 грн на одного человека. Таким образом, в 2023 году малообеспеченным начисляется:

трудоспособные лица — 1 207 грн;

те, кто не работает, и лица с инвалидностью — 2 093 грн;

дети до 6 лет — 2 953 грн;

дети до 18 лет — 3 682 грн;

дети до 23 лет (если они продолжают учебу) — 3 489 грн.

В состав семьи, которая обращается за помощью, входят:

муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в структурные подразделения соцзащиты районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов. Также можно обратиться в центры предоставления административных услуг (ЦНАУ). Необходимо собрать нужные документы и написать заявление. Срок рассмотрения заявки — 10 календарных дней.

Какие документы нужны для оформления помощи малообеспеченной семье

заявление на назначение помощи малообеспеченным семьям;

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи;

справка об участии в обороне Украины или в сопротивлении и сдерживании армии РФ на территории Украины (при наличии);

справка о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;

паспорт заявителя;

справка о постановке на учет ВПЛ (для переселенцев);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выплаты для переселенцев, хотят продлить до конца войны. Народные депутаты работают над законопроектом, который позволит выплачивать деньги всем внутренне перемещенным лицам до прекращения действия военного положения.