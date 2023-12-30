Малозабезпечені сім’ї можуть отримати допомогу: скільки платять, хто має право та як оформити

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до структурних підрозділів соцзахисту

Українські сім’ї, які з поважних причин мають середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум, можуть претендувати на державну допомогу. Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу та кількості осіб. Відповідно для кожної сім’ї сума виплат буде різною, пишуть "Факти ICTV". Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на шість місяців. Її може бути продовжено за заявою представника сім’ї за умови дотримання певних вимог, зокрема, підтвердження низького доходу.

Скільки отримують малозабезпечені сім’ї у 2023 році

Прожитковий мінімум в Україні на цей час становить 2 589 грн на одну особу. Таким чином, у 2023 році малозабезпеченим нараховується:

працездатні особи – 1 207 грн;

ті, хто не працює, та особи з інвалідністю – 2 093 грн;

діти до 6 років – 2 953 грн;

діти до 18 років — 3682 грн;

діти до 23 років (якщо вони продовжують навчання) – 3 489 грн.

До складу сім’ї, яка звертається за допомогою, входять:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються до досягнення 23 років та не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю та мають спільних дітей.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до структурних підрозділів соцзахисту районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад чи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Також можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАУ). Необхідно зібрати потрібні документи та написати заяву. Термін розгляду заявки – 10 календарних днів.

Які документи необхідні для оформлення допомоги малозабезпеченій сім’ї

заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям;

декларація про доходи та майновий стан сім’ї;

довідка про участь в обороні України або в опорі та стримуванні армії РФ на території України (за наявності);

довідка про доходи, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування;

паспорт заявника;

довідка про постановку на облік ВПО (для переселенців);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Раніше "Телеграф" розповідав, що виплати для переселенців хочуть продовжити до кінця війни. Народні депутати працюють над законопроєктом, який дозволить виплачувати гроші всім внутрішньо переміщеним особам до припинення дії воєнного стану.