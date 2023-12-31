От "человека мира" до признания российской агрессии: блогерша Маслова приехала в Карпаты и схватила хейт (видео)

Слез избежать не получилось

Приднестровская блоггер и певица Алина Маслова приехала в украинские Карпаты на Новогодний отдых и сразу же схватила волну хейта. И не только… При этом девушка написала, что она — человек мира и не может высказываться о войне в Украине.

Однако, как пишет военный Анатолий Штефан "Штирлиц", все же окончательно выяснить ее позицию удалось. В слезах певица объяснила, что понимает вину России в нападении на Украину, но не может откровенно об этом говорить в своем блоге, потому что это провоцирует хейт поклонников.

Также Алина призналась, что помогла уехать украинцам за пределы Украины. Делала это она через телеграм-чат, применяя "свои связи".

По словам артистки, она 30% имеет украинские корни, 30% российские и еще 30% молдавские. При этом она заявила, что любит Украину и Россию одинаково, и не хочет "разделять эту любовь из-за политических действий". Более того, полномасштабное вторжение оккупантов она называет "всей этой историей".

Среди украинцев оказалось немало поклонников девушки, которые были рады приветствовать ее в нашей стране, даже несмотря на ее "антиполитическую" позицию. В комментариях они писали ей искренние пожелания и предупреждали взрывы.

Но были и те, кто высказывал негативное мнение по поводу певицы. Отвечая на хейт, Алина опубликовала сториз о том, что имеет украинский паспорт.

Ранее Телеграф писал, что певица Светлана Лобода анонсировала выход новой песни и нарвалась на хейт в сети.