Від "людини миру" до визнання російської агресії: блогерка Маслова приїхала у Карпати та схопила хейт (відео)

Сліз уникнути не вийшло

Придністровська блогерка та співачка Аліна Маслова приїхала в українські Карпати на Новорічний відпочинок та одразу ж схопила хвилю хейту. Й не тільки… У своїй сторіз дівчина написала, що вона — людина миру та не може висловлюватись щодо війни в України.

Проте, як пише військовий Анатолій Штефан "Штірліц", все ж таки остаточно зʼясувати її позицію вдалось. У сльозах співачка пояснила, що розуміє вину Росії у нападі на Україну, але не може відверто про це казати у своєму блозі, бо це провокує хейт з боку шанувальників.

Також Аліна зізналась, що допомогла виїхати українцям за межі України. Робила це вона через телеграм-чат, застосовуючи "свої звʼязки".

За словами артистки, вона 30% має українське коріння, 30% російське та ще 30% молдавське. При цьому, вона заявила, що любить Україну та Росію однаково, і не хоче "розділяти цю любов через політичні дії". Ба більше, повномасштабне вторгнення окупантів вона називає "всією цією історією".

Серед українців виявилось чимало шанувальників дівчини, які були раді її вітати у нашій країні, навіть попри її "антиполітичну" позицію. У коментарях вони писали їй щирі побажання та застерігали від вибухів.

Але були й ті, хто висловлював негативну думку щодо співачки. Відповідаючи на хейт, Аліна опублікувала у сторіз інформацію, що має український паспорт.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Світлана Лобода анонсувала вихід нової пісні та нарвалась на хейт у мережі.