Есть две причины: риелторы объяснили качели цен на квартиры в Украине

Отсутствие профессионалов также оказывает негативное влияние

За время полномасштабного вторжения России украинцам пришлось столкнуться с суровыми реалиями рынка недвижимости, на котором ценники на продажу квартир чаще растут, чем падают. Даже приближенность к линии фронта не стала причиной разительного обвала цен — суммы уменьшаются меньше ожидаемого.

Почему возникла такая закономерность выяснил "Бизнес-Телеграф". Риелторы привели два фактора воздействия.

Они отмечают, что в целом владельцы жилья по всей стране сбрасывают цены очень неохотно, даже если их квартира чуть ли не на линии фронта. Скажем, в Николаеве однокомнатная потеряла в цене тысячу долларов (до 21 000), в Харькове – 500 долларов (до 25 000), в Сумах – 1 500 (до 24 500).

Ожидать в регионах, которые считаются условно безопасными, поскольку расположены на западе Украины, ценники продолжают расти. По данным ЛУН, во Львове однокомнатная квартира в 2023 году подорожала на 6 400 долларов – до 58 500. В Ужгороде – ценник прибавил 3 200 (до 51 600), в Ивано-Франковске – 4 700 (до 31 700).

Аргументируют это риелторы двумя факторами.

К первому относится реальный спрос на жилье, ведь на запад Украины поехали многие переселенцы, туда также переезжает бизнес. Не зря еще с начала полномасштабного вторжения здесь наблюдалось рекордное поднятие цен на аренду (откатившиеся, но остающиеся достаточно высокими). Есть определенная прослойка украинцев, которые действительно готовы покупать квартиры.

А вот второй фактор — воображаемый. Его суть состоит в том, что некоторые владельцы жилья считают, что их имущество должно стоить дороже (причины у каждого свои. К примеру, львовянин все объяснит безопасностью своего города и близостью к границе, киевлянин — защищенностью столицы и наличием Patroit и т.д.).

"На рынке стало ощутимо меньше профессиональных риелторов, которые бы помогали формировать рыночную цену. Наоборот, есть такие, что еще и провоцируют владельцев, мол, можно продать дороже. И потом качают деньги "на рекламу и продвижение" месяцами, потому что, разумеется, даже на просмотры никто не приходит", — отметил эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов.

Больше о том, что происходит на рынке недвижимости сейчас, читайте в материале "Телеграф" Наценка за Patriot и фейковые стройплощадки: почему квартиры в Украине стоят, как до вторжения и что будет

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