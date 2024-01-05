Є дві причини: ріелтори пояснили гойдалки цін на квартири в Україні

Відсутність професіоналів також має негативний вплив

За час повномасштабного вторгнення Росії українцям довелось зіштовхнутись з суворими реаліями ринку нерухомості, на якому цінники на продаж квартир частіше зростають, ніж падають. Навіть наближеність до лінії фронту не стала причиною для разючого обвалу цін — суми зменшуються менше очікуваного.

Чому виникла така закономірність зʼясував "Бізнес-Телеграф". Рієлтори навели два фактори впливу.

Вони зауважують, що загалом власники житла по всій країні скидають ціни дуже неохоче, навіть якщо їхня квартира ледь не на лінії фронту. Скажімо, у Миколаєві однокімнатна втратила в ціні тисячу доларів (до 21 000), у Харкові — 500 доларів (до 25 000), у Сумах — 1 500 (до 24 500).

Очікувати у регіонах, які вважаються умовно безпечними, адже розташовані на заході України, цінники продовжують зростати. За даними ЛУН, у Львові однокімнатна квартира у 2023 році подорожчала на 6 400 доларів — до 58 500. В Ужгороді — цінник додав 3 200 (до 51 600), в Івано-Франківську — 4 700 (до 31 700).

Аргументують це рієлтори двома факторами.

До першого належить реальний попит на житло, адже на захід України поїхало багато переселенців, туди також переїжджає бізнес. Не дарма ще з початку повномасштабного вторгнення тут спостерігалось рекордне підняття цін на оренду (які відкотилися, але залишаються достатньо високими). Є певний прошарок українців, що дійсно готові купувати квартири"

А от другий фактор — уявний. Його суть у тому, що деякі власники житла вважають, що їхнє майно має коштувати дорожче (причини у кожного свої. До прикладу, львів‘янин все пояснить безпечністю свого міста й близькістю до кордону, киянин — захищеністю столиці та наявністю Patroit і т.д).

"На ринку стало відчутно менше професійних рієлторів, які б допомагали формувати ринкову ціну. Навпаки, є такі, що ще й провокують власників, мовляв, можна продати дорожче. І потім качають гроші "на рекламу і просування" місяцями, бо ж, зрозуміло, навіть на перегляди ніхто не приходить", — зазначив експерт ринку нерухомості Михайло Артюхов.

Більше про те, що відбувається на ринку нерухомості зараз, читайте у матеріалі "Телеграфу" Націнка за Patriot та фейкові будмайданчики: чому квартири в Україні коштують, як до вторгнення і що буде далі

Раніше "Телеграф" писав, що у Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду просторий двоповерховий пентхаус, розташований на території елітного житлового кварталу "Новопечерські Липки". У квартирі є бар, власний кінотеатр, тераса з альтанкою та джакузі.