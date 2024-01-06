В получасе езды от Польши: в Украине продают дом на границе меньше, чем за 10 тысяч долларов (фото)

Хозяева дома заявляют, что он полностью пригоден к жизни

В селе Боевичи Львовской области продают 3-комнатный дом без удобств. Его преимущество в том, что он расположен в 10 км от границы с Польшей и пункта пропуска "Шегини-Медика".

Объявление о продаже появилось 4 января 2024 года на популярной торговой площадке. Стоимость небольшого домика в глуши 9,5 тысяч долларов.

Общая площадь дома – 58,4 м2. В дом проведен газ и свет. Отопление газовыми конвекторами и есть кафельная печь. На территории есть колодец с водой. Удобств в доме нет — туалет во дворе.

Дом построен из кирпича. В нем есть три комнаты, коридор, веранда, амбар, погреб и выход на чердак. В объявлении сказано, что дом полностью пригоден для жилья и после покупки в него можно сразу заезжать. Однако на фото видно, что все же в доме требуется ремонт: неровные стены и потолки, местами слезла краска.

Размер земельного участка — 20 соток. На территории есть хозяйственные помещения (клуня, конюшня и летняя кухня, к которой проведен газ). По словам продавца, документы в полном порядке, а хозяева находятся на территории Украины.

Село Боевичи относится к Шегининской сельской общине Яворовского района Львовской области Украины. По состоянию на 2001 год в нем проживало 194 человека. Площадь населенного пункта 0,72 км кв. До КПП "Шегини" полчаса езды на автомобиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева продают землю под застройку. Один квадратный метр стоит 2 тысячи долларов.