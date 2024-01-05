"Зеленский приобрел виллу Геббельса": в Украине подробно разобрали фейк путинцев

В Германии вообще опасаются продавать эту недвижимость

Россия распространила очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. На этот раз оккупанты заявили, что он якобы приобрел виллу в Германии.

Как сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, фейковую информацию распространило посольство РФ в Южно-Африканской республике. Там отметили, что президент Украины якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса за 8 миллионов евро.

Журналисты StopFake подчеркнули, что первоисточником новости является видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс. Она утверждает, что в октябре 2023 года виллу приобрела оффшорная компания Film Heritage Inc, связанная с Зеленским.

В "Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности" подчеркнули, что на самом деле Сабин Мелс никогда не работала в фирме ВІМ и "совершенно случайно" говорит с российским акцентом. А сама вилла Богензе – не продана и даже не выставлена на продажу. Муниципалитет опасается продавать недвижимость, чтобы она не очутилась в руках ультраправых деятелей.

Как известно, Богензе – озеро в Германии (земля Бранденбург), которое находится примерно в 15 км к северу от Берлина. Приблизительно в 500 м северо-западнее озера расположено бывшее имение Геббельса.

Напомним, в сети был распространен видеоролик, якобы снятый немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" для социальной рекламы. Однако позже выяснилось, что так называемый социальный ролик снимали с участием актеров из России.