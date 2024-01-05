"Зеленський придбав віллу Геббельса": в Україні детально розібрали фейк путінців

У Німеччині взагалі остерігаються продавати цю нерухомість

Росія поширила черговий фейк про президента України Володимира Зеленського. Цього разу окупанти заявили, що він начебто придбав віллу у Німеччині.

Як повідомив "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", фейкову інформацію поширило посольство РФ у Південно-Африканській республіці. Там зазначили, що президент України начебто придбав віллу міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса за €8 мільйонів.

Журналісти StopFake підкреслили, що першоджерелом новини є відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс. Вона стверджує, що у жовтні 2023-го віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, пов’язана з Зеленським.

У "Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" підкреслили, що насправді Сабін Мелс ніколи не працювала у фірмі ВІМ і "абсолютно випадково" говорить з російським акцентом. А сама вілла Богензе – не продана та навіть не виставлена на продаж. Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, аби вона не опинилася в руках ультраправих діячів.

Як відомо, Богензе — озеро в Німеччині (земля Бранденбург), яке знаходиться приблизно за 15 км на північ від Берліна. Приблизно за 500 м на північний захід від озера розташований колишній маєток Геббельса.

Нагадаємо, у мережі було розповсюджено відеоролик, який нібито було знято німецькою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" для соціальної реклами. Однак пізніше з’ясувалося, що так званий "соціальний ролик" знімали за участю акторів із Росії.