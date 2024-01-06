За пів години їзди від Польщі: в Україні продають будинок на кордоні менше, ніж за 10 тисяч доларів (фото)

Хазяї будинку заявляють, що він повністю придатний до життя

У селі Боєвичі Львівської області продають 3-кімнатний будинок без зручностей. Його перевага в тому, що він розташований за 10 км від кордону з Польщею та пункту пропуску "Шегіні-Медика".

Оголошення про продаж з’явилося 4 січня 2024 року на популярному торговому майданчику. Вартість невеликого будиночка у глушині 9,5 тисяч доларів.

Загальна площа будинку – 58,4 м2. У будинок проведено газ та світло. Опалення газовими конвекторами є кахельна піч. На території є криниця з водою. Зручностей у будинку немає – туалет на дворі.

Будинок збудований з цегли. У ньому є три кімнати, коридор, веранда, комору, льох і вихід на горище. В оголошенні сказано, що будинок повністю придатний для житла і після покупки до нього можна заїжджати. Однак на фото видно, що все ж таки в будинку потрібен ремонт: нерівні стіни та стелі, місцями злізла фарба.

Розмір земельної ділянки – 20 соток. На території є господарські приміщення (клуня, стайня та літня кухня, до якої проведено газ). За словами продавця, документи у повному порядку, а господарі знаходяться на території України.

Село Боєвичі належить до Шегінінської сільської громади Яворівського району Львівської області України. Станом на 2001 рік у ньому проживало 194 особи. Площа населеного пункту 0,72 км. кв. До КПП "Шегині" пів години їзди автомобілем.

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