"Машина сломалась, дайте денег, хочу выехать из оккупации": аферисты в соцсетях придумали очередной "развод"

Мошенники изобретают новые способы, чтобы выманить деньги

Мошенники не перестают наживаться на бедах украинцев. Недавно жертвами аферистов стали звезды украинского шоу-бизнеса, а сейчас пытаются выманить деньги из сердобольных граждан.

Мошенники орудуют под постами "Телеграфа" в Telegram-канале. Команда нашего СМИ призывает украинцев быть бдительными и не вестись на уловки аферистов.

С фейковых аккаунтов в комментариях пишут о том, что якобы пытались выехать с ребенком из оккупации, попали под обстрел и машина сломалась. Нужно вызвать другое авто, чтобы то помогло. Эвакуатор это или нет — не уточняется. Просят скинуть 200 или 300 гривен с обещанием вернуть, как только удастся выбраться в безопасное место. Аферисты давят на жалость украинцев тем, что неоднократно указывают на наличие ребенка.

"Выехали с ребенком из оккупации… За ребенка страшно… У ребенка истерика", — такие фразы используют мошенники в тексте.

При этом аферисты указывают, что якобы понимают, что "все зло вернется" и "на чужих деньгах счастья не будет", но подчеркивают, что ситуация безвыходная. Причем текст и ошибки в нем одинаковые под каждым сообщением. А это означает, что текст просто копируют и пишут в разные чаты в надежде, что кто-то откликнется. От чьего имение написано смс — мужчины или женщины, не понятно.

Команда "Телеграфа" просит не вестись на манипуляции мошенников и не перечислять им свои средства. Если же вы стали жертвой аферистов, то немедленно обращайтесь в полицию!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, украинская певица Руслана стала жертвой мошенников. Из-за этого придется переносить концерты, говорит звезда.