"Машина зламалася, дайте грошей, хочу виїхати з окупації": аферисти в соцмережах вигадали черговий "развод"

Шахраї винаходять нові способи, щоб виманити гроші

Шахраї не перестають наживатися на бідах українців. Нещодавно жертвами аферистів стали зірки українського шоубізнесу, а зараз намагаються виманити гроші із жалісливих громадян.

Шахраї орудують під постами "Телеграфа" у Telegram-каналі. Команда нашого ЗМІ закликає українців бути пильними та не вестися на хитрощі аферистів.

З фейкових облікових записів у коментарях пишуть про те, що нібито намагалися виїхати з дитиною з окупації, потрапили під обстріл і машина зламалася. Потрібно викликати інше авто, щоб допомогло. Евакуатор це чи ні – не уточнюється. Просять скинути 200 чи 300 гривень з обіцянкою повернути, як тільки вдасться вибратися у безпечне місце. Аферисти тиснуть на українців тим, що неодноразово вказують на наявність дитини.

"Виїхали з дитиною з окупації... За дитину страшно... У дитини істерика", — такі фрази використовують шахраї у тексті.

При цьому аферисти вказують, що нібито розуміють, що "все зло повернеться" та "на чужих грошах щастя не буде", але наголошують, що ситуація безвихідна. Причому текст та помилки у ньому однакові під кожним повідомленням. А це означає, що текст просто копіюють і пишуть у різні чати, сподіваючись, що хтось відгукнеться. Від чийого імені написано смс — чоловіки чи жінки, не зрозуміло.

Команда "Телеграфа" просить не вестись на маніпуляції шахраїв та не перераховувати їм свої кошти. Якщо ж ви стали жертвою аферистів, то негайно звертайтеся до поліції!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська співачка Руслана стала жертвою шахраїв. Через це доведеться переносити концерти, каже зірка.