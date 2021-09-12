В полицейском участке Черноморска загадочно умер мужчина

Умерший пришел в полицию с заявлением о похищении кошелька

В Черноморске Одесской области в туалете полицейского участка умер 39-летний мужчина, который пришел заявить о краже. Правоохранители заявили, что мужчина умер естественной смертью.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Одесской полиции.

Трагический инцидент произошел около 15:00 в туалете отделения полиции №2 города Черноморска. Отмечается, что 39-летний местный житель был доставлен в участок правоохранителями. В супермаркете у мужчины украли кошелек и он должен был заявить о краже.

В какой-то момент мужчина вышел в туалет, а уже через несколько минут его тело без признаков жизни нашли в помещении уборной. На место сразу вызвали медиков, однако они лишь констатировали смерть.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Тело умершего направили на экспертизу, чтобы установить причину внезапной смерти.

Напомним, в полицейском участке польского города Вроцлав умер уроженец Винницкой области. Перед смертью его били, душили и связывали местные копы, аргументируя это тем, что человек "вел себя буйно". Позже стало известно, что 25-летний Дмитрий Никифоренко не давал копам поводу себя истязать — об этом свидетельствует видео с камер наблюдения.

Ранее "Телеграф" сообщал эксклюзивные подробности смерти украинском, убитого копами в Польше.