У поліцейській дільниці Чорноморська загадково помер чоловік

Померлий прийшов у поліцію із заявою при викрадення гаманця

У Чорноморську Одеської області у туалеті поліцейського відділку помер 39-річний чоловік, який прийшов заявити про крадіжку. Правоохоронці заявили, що чоловік помер природньою смертю.

Про це у суботу, 11 вересня, повідомила прес-служба Одеської поліції.

Трагічний інцидент стався близько 15:00 у туалеті відділку поліції №2 міста Чорноморська. Зазначається, що 39-річний місцевого жителя доставили у відділок правоохоронці. У супермаркеті у чоловіка вкрали гаманець і він мав заявити про крадіжку.

У якийсь момент чоловік вийшов у туалет, а вже за кілька хвилин його тіло без ознак життя знайшли у вбиральні. На місце одразу викликали медиків, однак вони лише констатували смерть.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть". Тіло померлого направили на експертизу, щоб встановити причину раптової смерті.

Нагадаємо, у поліцейському відділку польського міста Вроцлав помер уродженець Вінницької області. Перед смертю його били, душили і зв’язували місцеві копи, аргументуючи це тим, що чоловік "поводив себе буйно". Пізніше стало відомо, що 25-річний Дмитро Никифоренко не давав копам приводу себе катувати — про це свідчить відео з камер спостереження.

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