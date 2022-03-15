Укр

Известный европейский философ приехал в Украину: обещает помочь с "закрытым небом"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Бернар-Анри Леви и Максим Марченко Новость обновлена 15 марта 2022, 20:35
Бернар-Анри Леви и Максим Марченко

Бернар-Анри Леви признался, что у него болит сердце от картины разбомбленных городов

В Одессу, в которой украинские воины готовятся обороняться от оккупантов, приехал известный французский журналист и писатель Бернар-Анри Леви. Он встретился с начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко.

Об этом пишет канал "Новости Одесса Украина война".

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"Я приехал в Одессу, потому что существует многовековая связь между этим городом и моей страной! Между Дюком де Ришелье, который был первым губернатором Одессы и Францией! Хочу заверить одесситов, что я принадлежу к той многочисленной когорте европейцев, которые несут Украину в своем сердце", — рассказал Леви.

Писатель признался, что от ужасной картины уничтоженных российскими захватчиками городов и сел Украины у него болит сердце. Бернар-Анри Леви восхищается мужеством украинцев.

При этом философ заверил Марченко, что по возвращению в Париж приложит максимум усилий, чтобы убедить парламент Франции и президента Макрона, как можно быстрее способствовать закрытию воздушного пространства над Украиной и ускорить рассмотрение официально зарегистрированной заявки Украины на членство в ЕС.

Бернар-Анри Леви в Одессе
Бернар-Анри Леви в Одессе

Бернар-Анри Леви — известный французский философ, писатель, политический журналист. В 2014 году посетил Киев, где выступил на Майдане Независимости с поддержкой требований Евромайдана. В 2015 году с тогдашним президентом Порошенко прилетел поддержать украинцев в Краматорске. В том же году Леви стал одним из трех основателей Агентства модернизации Украины — неправительственной организации, инициатором создания которой стал украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Ранее сообщалось, что россия не планирует высаживать морской десант на побережье Одессы, которое, по словам Зеленского, она собиралась бомбить, так как знают, как для них это закончится.

Теги:
#Украина #ЕС #Одесса #Война #Бернар-Анри Леви
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