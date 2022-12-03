Опасный "сувенир": выяснились подробности взрыва гранаты на улице в Одессе

Боевая граната, которая стала причиной взрыва в Одессе вечером 2 декабря, была привезена в город как "сувенир". Такое оправдание перевозу опасных снарядов в багажнике легкового автомобиля нашел волонтер, занимающийся помощью жителям Николаевщины.

Подробности трагедии, в результате которой пострадало минимум семеро человек, сообщает "Суспільне". Напомним, что граната сдетонировала неподалеку перекрестка Мясоедовской и Прохоровской улиц.

Из-за взрыва гранаты пострадало не менее семи человек, четверо из которых – сотрудники Национальной полиции. К сожалению, у одной из правоохранительниц зафиксирована травматическая ампутация глаза. Еще трое ее коллег получили минно-взрывные травмы и переломы. Среди мирных одесситов пострадало трое — у одного есть перелом, остальные "отделались" рваными и осколочными ранами.

Фото с места взрыва гранаты

Волонтера, который решил заиметь себе подобный "сувенир", собираются привлечь к ответственности. Уже начато расследование согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины — за незаконное поведение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Отметим, что снаряд изначально был обнаружен во время плановой проверки автомобиля патрульными полицейскими. Взрыв же раздался, когда на место прибыла следственно-оперативная группа для фиксации нарушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 3 декабря звуки взрывов также гремели на территории минимум трех областей Украины — Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Также мы сообщали детали вчерашнего взрыва в Днепре, который произошел во время воздушной тревоги. Как оказалось, причиной громких звуков стал отнюдь не российский обстрел.