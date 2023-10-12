Одещину атаковали дронами: известно о пожарах, возможен прилет в дом (видео)

"Шахеды" летели несколькими группами с определенными временными перерывами

Одесскую область продолжают кошмарить россияне — в ночь на 12 октября в очередной раз атаковали инфраструктуру региона беспилотными аппаратами. Больше всего внимания оккупантов к себе "привлек" Измаильский район. Местные жители сообщали о ряде громких взрывов, а также о активной работе средств ПВО.

Об этом информируют одесские Telegram-каналы. Следует отметить, что областные власти пока не подтверждали факт прилета, однако у главы Одесской ОВА Олега Кипера еще во время воздушной тревоги было намекающее на опасность для Измаильщины сообщение.

"Измаильский район, быстро отправьтесь в безопасные места. Находитесь в укрытиях до отбоя!" — написал чиновник, призвав людей не снимать работу средств противовоздушной обороны.

Одна из камер видеонаблюдения в Измаиле зафиксировала довольно громкий звук, подтверждающий, по словам местных, факт прилета, а не сбитие беспилотника.

По данным паблика "Х-я Одесса", в городе есть попадание в жилой дом. О пострадавших или жертвах неизвестно, однако на размытой видеозаписи действительно слышны голоса очевидцев, подтверждающих это. Также видео подтверждает факт пожара в городе, который, вероятно, загорелся в результате удара дронами.

Ожидаем официальные комментарии от власти.

Напомним, что российские пропагандисты всего несколько дней назад призывали к "утюжению" Одесщины и Николаевщины. Истерика у кремлевских муртадов случилась из-за того, что в Черном море заработал дополнительный зерновой коридор без учета мнения России.

Этим путём, кстати, активно пользуются иностранные суда для вывоза товаров на экспорт. Только 1 октября порты Одесской области покинули несколько грузовых кораблей.