Шло 75 августа: в Одессе люди посреди осени отдыхали на пляже и купались в море (видео)

Люди не упустили возможности порадоваться последним теплым дням в году

Лето окончательно прощается с украинцами последней краткосрочной волной тепла, а потому жители Одессы поспешили насладиться этим моментом, чтобы сходить на пляж.

Как видно на кадрах, распространенных в местных каналах в Telegram, а также пользователями Tik Tok, несмотря на то, что на календаре 14 октября, на одесских пляжах собралось много людей, которые пришли туда с детьми.

При этом многие из них были одеты в летнюю одежду, а некоторые даже рискнули поплавать в море.

Стоит отметить, что 14 октября воздух в Одессе прогрелся до +23 градусов, что является крайне нетипичным для средины украинской осени показателем.

В свою очередь пользователи сети уже пошутили о "75 августа", но другие напомнили, что море заминировано и желание искупаться может привести к крайне плачевным последствиям.

Как сообщалось ранее, по прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий будет непродолжительным: уже на следующей неделе в Украине пройдут обильные осадки, а температура снова начнет падать.

При этом синоптики считают, что холодных зим в Украине больше не будет, а плюсовая температура будет наблюдаться в декабре и в феврале.