Йшло 75 серпня: в Одесі люди посеред осені відпочивали на пляжі та купалися в морі (відео)

Люди не пропустили можливості порадіти останнім теплим дням на рік

Літо остаточно прощається з українцями останньою короткостроковою хвилею тепла, а тому мешканці Одеси поспішили насолодитися цим моментом, щоби сходити на пляж.

Як видно на кадрах, поширених у місцевих каналах у Telegram, а також користувачами Tik Tok, попри те, що на календарі 14 жовтня, на одеських пляжах зібралося багато людей, які прийшли туди з дітьми.

При цьому багато хто з них був одягнений у літній одяг, а деякі навіть ризикнули поплавати в море.

Варто зазначити, що 14 жовтня повітря в Одесі прогрілося до +23 градусів, що є вкрай нетиповим для середини осені показником.

Своєю чергою користувачі мережі вже пожартували про "75 серпня", але інші нагадали, що море заміноване і бажання скупатися може призвести до вкрай плачевних наслідків.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків, покращення погодних умов буде нетривалим: вже наступного тижня в Україні пройдуть сильні опади, а температура знову почне падати.

При цьому синоптики вважають, що холодних зим в Україні більше не буде, а плюсова температура спостерігатиметься у грудні та лютому.