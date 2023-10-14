Йшло 75 серпня: в Одесі люди посеред осені відпочивали на пляжі та купалися в морі (відео)
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Люди не пропустили можливості порадіти останнім теплим дням на рік
Літо остаточно прощається з українцями останньою короткостроковою хвилею тепла, а тому мешканці Одеси поспішили насолодитися цим моментом, щоби сходити на пляж.
Як видно на кадрах, поширених у місцевих каналах у Telegram, а також користувачами Tik Tok, попри те, що на календарі 14 жовтня, на одеських пляжах зібралося багато людей, які прийшли туди з дітьми.
При цьому багато хто з них був одягнений у літній одяг, а деякі навіть ризикнули поплавати в море.
Варто зазначити, що 14 жовтня повітря в Одесі прогрілося до +23 градусів, що є вкрай нетиповим для середини осені показником.
Своєю чергою користувачі мережі вже пожартували про "75 серпня", але інші нагадали, що море заміноване і бажання скупатися може призвести до вкрай плачевних наслідків.
Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків, покращення погодних умов буде нетривалим: вже наступного тижня в Україні пройдуть сильні опади, а температура знову почне падати.
При цьому синоптики вважають, що холодних зим в Україні більше не буде, а плюсова температура спостерігатиметься у грудні та лютому.