Останні теплі вихідні, а далі - б’ємо дрижаки: синоптики дали "мокрий" прогноз на тиждень

Українці так і не дочекалися традиційного "бабиного" літа, а за теплом прийде похолодання з дощами

Дебют жовтня виявився досить прохолодним і навіть приніс в Україну перші заморозки в гірських районах країни. Наразі ж температура повітря стала більш приємною та комфортною, а дощі відступили. Втім, за прогнозами синоптиків, покращення погодних умов буде геть нетривалим: вже наступного тижня в Україні пройдуть рясні опади, а температура знову почне падати.

Якої ж погоди чекати в країні на вихідних і впродовж наступного тижня? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

За словами синоптика Укргідрометцентру Діани Кривобок, на вихідних в Україні збережеться досить гарна погода.

"В суботу, 14 жовтня, в Україні переважатиме погода без опадів, але вранці у південній частині країни, центральних та східних областях очікуються тумани – перший рівень небезпеки (видимість до 500 метрів, — Ред.). Вдень на заході очікуються місцями пориви вітру від 7 до 12 метрів за секунду. Вітер переважатиме південно-західний, з переходом на північно-західний", — пояснює "Телеграфу" Кривобок.

Температура повітря в цей день також буде досить комфортною.

"Температура вночі 3-9 градусів тепла, на заході та півдні трохи тепліше: до +13 градусів. Вдень комфортні 18-24 градуси тепла", — додала синоптик.

В неділю, 15 жовтня, холодів також не варто очікувати.

"Тепло в цей день ще затримається: вночі від 8 до 14 градусів тепла, а вдень 17-22 градуси вище нуля", — пояснює Кривобок.

Однак вже надвечір неділі в Україну повернуться опади.

"В західних, північних і місцями центральних регіонах пройдуть дощі", — додала синоптик.

Дощовим буде і початок наступного тижня, понеділок, 16 жовтня.

"В понеділок на більшій частині території України очікується дощова погода і зниження температури по всій країні на 3-5 градусів", — розказала Діана Кривобок.

Рясні дощі цього дня синоптики прогнозують на сході, півдні, півночі та в центрі. На заході України опади будуть короткочасними, а вдень навіть будуть сонячні прояснення.

На заході та півночі в нічну пору доби очікується від 3 до 7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10 °С.

На сході та в центрі вночі близько 10 градусів з позначкою "плюс", а вдень стовпчики термометрів покажуть від 10 до 14 градусів тепла.

Тепліше за все буде на півдні: 9-12 градусів тепла вночі і 14-17 градусів з позначкою "плюс" слід очікувати в денну пору доби.

У вівторок, 17 жовтня, синоптики прогнозують дощі по всій території України, однак характер опадів буде короткочасним, і вдень на заході, півдні, півночі та в центрі можливі сонячні прояснення.

Температурна картина в Україні вдень істотно не зміниться, однак вночі стане прохолодніше: від 1 до 4 градусів тепла слід очікувати на заході та півночі, а на сході, півдні та в центрі вночі близько +6 °С.

На екваторі робочого тижня, у середу, 18 жовтня, дощі продовжать заливати всю територію України.

Температурна картина виглядатиме таким чином: на заході, півночі та сході вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 до 4 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10 (на Закарпатті до +12 °С). На півдні та в центрі в нічну пору доби синоптики прогнозують 4-7 градусів тепла, а вдень від +10 до +14 градусів.

Надалі ж в Україні спостерігатиметься тенденція до похолодання.

"Впродовж наступного тижня температура повітря буде поступово знижуватись", — резюмувала Кривобок.