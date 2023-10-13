Последние теплые выходные, а дальше – холодина: синоптики дали "мокрый" прогноз на неделю

Украинцы так и не дождались традиционного "бабьего" лета, а за теплом придет похолодание с дождями

Дебют октября оказался достаточно прохладным и принес в Украину первые заморозки в горных районах страны. На данный температура воздуха стала более приятной и комфортной, а дожди отступили. Впрочем, по прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий будет непродолжительным: уже на следующей неделе в Украине пройдут обильные осадки, а температура снова начнет падать.

Какой же погоды ждать в стране на выходных и в течение следующей недели? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

По словам синоптика Укргидрометцентра Дианы Кривобок, на выходных в Украине сохранится хорошая погода.

"В субботу, 14 октября , в Украине будет преобладать погода без осадков, но утром в южной части страны, центральных и восточных областях ожидаются туманы – первый уровень опасности (видимость до 500 метров, — Ред.). Днем на западе ожидаются местами порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду. Ветер будет преобладать юго-западный, с переходом на северо-западный", – объясняет "Телеграфу" Кривобок.

Температура воздуха в этот день будет достаточно комфортной.

"Температура ночью 3-9 градусов тепла, на западе и юге немного теплее: до +13 градусов. Днем комфортные 18-24 градуса тепла", — добавила синоптик.

В воскресенье, 15 октября, холодов тоже не стоит ожидать.

"Тепло в этот день еще задержится: ночью от 8 до 14 градусов тепла, а днем 17-22 градуса выше нуля", — объясняет Кривобок.

Однако уже к вечеру воскресенья в Украину вернутся осадки.

"В западных, северных и местами центральных регионах пройдут дожди", — добавила синоптик.

Дождливым будет и начало следующей недели, понедельник, 16 октября.

"В понедельник на большей части территории Украины ожидается дождливая погода и понижение температуры по всей стране на 3-5 градусов", — рассказала Диана Кривобок.

Обильные дожди в этот день синоптики прогнозируют на востоке, юге, севере и центре. На западе Украины осадки будут кратковременными, а днем даже солнечные прояснения.

На западе и севере в ночное время суток ожидается от 3 до 7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10 °С.

На востоке и в центре ночью около 10 градусов с отметкой "плюс", а днем столбики термометров покажут от 10 до 14 градусов тепла.

Теплее всего будет на юге: 9-12 градусов тепла ночью и 14-17 градусов с отметкой "плюс" следует ожидать в дневное время суток.

Во вторник, 17 октября, синоптики прогнозируют дожди по всей территории Украины, однако характер осадков будет кратковременным, и днем на западе, юге, севере и в центре возможны солнечные прояснения.

Температурная картина в Украине днем существенно не изменится, однако ночью прохладнее: от 1 до 4 градусов тепла следует ожидать на западе и севере, а на востоке, юге и в центре ночью около +6 °С.

На экваторе рабочей недели, в среду, 18 октября, дожди продолжат заливать всю территорию Украины.

Температурная картина будет выглядеть так: на западе, севере и востоке ночью столбики термометров покажут от 1 до 4 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +10 (на Закарпатье до +12 °С). На юге и в центре в ночное время суток синоптики прогнозируют 4-7 градусов тепла, а днем от +10 до +14 градусов.

В дальнейшем в Украине будет наблюдаться тенденция к похолоданию.

"В течение следующей недели температура воздуха будет постепенно снижаться", — резюмировала Кривобок.