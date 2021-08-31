Игра на патриотизме и закручивание гаек несогласным: эксперт рассказал, чего стоит ожидать осенью от власти Зеленского

Новый политический сезон в Украине может стать самым напряженным за последние годы

В сентябре выходит с каникул Верховная Рада, в октябре начинается новый отопительный сезон и состоится ряд выборов, в том числе в Харькове. Также осенью вероятен запуск "Северного потока-2". Всё это, так или иначе, будет составлять политическую палитру осени для Украины.

Своим прогнозом о том, что нам принесет новый политический сезон, с "Телеграфом" поделился эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Цель "зеленых" проста – сберечь рейтинги, чтобы они не просели ниже 20%. Чтобы можно было думать о грядущих парламентских и президентских выборах. Есть версия, что Зеленский, пока у него есть неплохой рейтинг, пойдет на досрочные президентские выборы или будет менять формат Конституции. К примеру, предложит ликвидировать пост президента и к парламентским выборам создать у нас что-то типа немецкого канцлера. Такие разговоры по Киеву ходят. Но, думаю, это просто зондирование почвы. Не считаю, что это случится. Особенно, если власть увидит, что рейтинг она держит", – поясняет Виктор Бобыренко.

По его словам, точно будут устраиваться всякого рода шоу. В политическом смысле.

"Будут новые "санкционные" заседание СНБО, попытки "догнать" кого-то из олигархов или тех, кого назначат олигархами. Уже понятно, что будут "догонять" Медведчука и Порошенко. Мало того, их будут пытаться "повязать" парой, показать, что это одно и то же, – прогнозирует эксперт. – Тем самым выбивая из-под Порошенко некую патриотическую опору, нивелируя его патриотизм. На День Независимости мы увидели, что Зеленский пытается показать себя патриотом большим, чем Порошенко и, шутейно говоря, большим, чем Бандера. На этом будут играть. На промосковский электорат Зеленский и К уже не надеются. Ставка делается на электорат в Центральной Украине, где у них формируется некое электоральное ядро. Вокруг этого и будет строиться внутренняя политика: попытки надеть на Порошенко наручники. Особенно если придется поднимать тарифы, и как-то гасить недовольство. Будет создаваться такая себе "дымовая завеса", с помощью надуманных или реальных акций".

Параллельно, по мнению Виктора Бобыренко, будут попытки закрутить гайки всем несогласным с политикой действующей власти.

"Возможно наступление с целью дискредитации на Общественное ТВ, провокации против журналистов, АТОшников, любых людей с активной общественной позиций, не совпадающей с позицией власти", – предупреждает эксперт.

Что касается внешних факторов, то здесь прогноз давать тяжело, признался Виктор Бобыренко.

"В августе мы стали свидетелями того, как стремительно "слетела" легитимная власть в Афганистане и пришли талибы. С оглядкой на это, геополитика будет перестраиваться, – уверен эксперт. – И трудно предполагать, что в голове у Путина. Но до весны не прогнозирую от него никаких "штучек". Россияне завязаны на собственные выборы в Госдуму. Пока они пройдут, пока будет процесс переформатирования власти – уже зима. А зимой наступать никто не станет. Возможны разве что провокации, некие точечные акции. Если запустится "Северный поток-2", могут быть аварии, теракты на трубе – и в РФ, и в Украине. Чтобы россияне могли сказать европейцам: мы через Украину не качаем, потому что "труба лопнула". Вот это можно точно прогнозировать: что Кремль сделает всё, чтобы наша труба закрылась, накрылась медным тазом. А прокачка была только через СП-2. Пляски вокруг трубы будут однозначно. Ну и новая волна с новыми версиями коронавируса тоже на нас может повлиять".

Экономическим прогнозом на осень с "Телеграфом" поделился политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.