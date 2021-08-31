Гра на патріотизмі та закручування гайок незгодним: експерт розповів, чого варто очікувати восени від влади Зеленського

Новий політичний сезон в Україні може стати найбільш напруженим за останні роки

У вересні виходить з канікул Верховна Рада, в жовтні починається новий опалювальний сезон і відбудеться ряд виборів, в тому числі в Харкові. Також восени вірогідний запуск "Північного потоку-2". Все це, так чи інакше, буде складати політичну палітру осені для України.

Своїм прогнозом про те, що нам принесе новий політичний сезон, з "Телеграфом" поділився експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

"Мета" зелених "проста — зберегти рейтинги, щоб вони не просіли нижче 20%. Щоб можна було думати про майбутні парламентські та президентські вибори. Є версія, що Зеленський, поки у нього є непоганий рейтинг, піде на дострокові президентські вибори або буде міняти формат Конституції. Наприклад, запропонує ліквідувати пост президента і до парламентських виборів створити у нас щось типу німецького канцлера. Такі розмови по Києву ходять. Але, думаю, це просто зондування ґрунту. Не вважаю, що це трапиться. Особливо, якщо влада побачить, що рейтинг вона тримає", — пояснює Віктор Бобиренко.

За його словами, точно будуть влаштовуватися всякого роду шоу. У політичному сенсі.

"Будуть нові "санкційні" засідання РНБО, спроби "наздогнати" когось з олігархів або тих, кого призначать олігархами. Вже зрозуміло, що будуть "доганяти" Медведчука і Порошенка. Мало того, їх будуть намагатися "пов’язати" парою, показати, що це одне й те ж, — прогнозує експерт. — Тим самим вибиваючи з-під Порошенка якусь патріотичну опору, нівелюючи його патріотизм. На День Незалежності ми побачили, що Зеленський намагається показати себе патріотом більшим, ніж Порошенко і, жартома кажучи, більшим, ніж Бандера. На цьому гратимуть. На промосковський електорат Зеленський і К вже не сподіваються. Ставка робиться на електорат в Центральній Україні, де у них формується якесь електоральне ядро. Навколо цього і буде будуватися внутрішня політика: спроби надіти на Порошенко наручники. Особливо якщо доведеться підіймати тарифи, і якось гасити невдоволення. Буде створюватися така собі "димова завіса", за допомогою надуманих або реальних акцій".

Паралельно, на думку Віктора Бобиренка, будуть спроби закрутити гайки всім незгодним з політикою чинної влади.

"Можливий наступ з метою дискредитації на Громадське ТБ, провокації проти журналістів, АТОшников, будь-яких людей з активною громадською позицією, яка не збігається з позицією влади", — попереджає експерт.

Що стосується зовнішніх чинників, то тут прогноз давати важко, зізнався Віктор Бобиренко.

"У серпні ми стали свідками того, як стрімко "злетіла" легітимна влада в Афганістані та прийшли таліби. З оглядкою на це, геополітика буде перебудовуватися, — упевнений експерт. — І важко припускати, що в голові у Путіна. Але до весни не прогнозую від нього ніяких "штучок". Росіяни зав’язані на власні вибори в Держдуму. Поки вони пройдуть, поки буде процес переформатування влади — вже зима. А взимку наступати ніхто не стане. Можливі хіба що провокації, якісь точкові акції. Якщо запуститься "Північний потік- 2", можуть бути аварії, теракти на трубі — і в РФ, і в Україні. Щоб росіяни могли сказати європейцям: ми через Україну не качаємо, тому що "труба лопнула". Ось це можна точно прогнозувати: що Кремль зробить все, щоб наша труба закрилася, накрилася мідним тазом. А прокачування було тільки через СП-2. Танці навколо труби будуть однозначно. Ну і нова хвиля з новими версіями коронавірусу теж на нас може вплинути".

Економічним прогнозом на осінь з "Телеграфом" поділився політичний і економічний експерт Growford Institute Валерій Клочок.