Эксперты дали Зеленскому дельный совет на случай, если встреча с Байденом окажется скучной

По мнению политологов на случай неинтересной встречи с Байденом, у президента Украины есть поездка в Калифорнию, где все можно будет исправить

Со вчерашнего дня в США проходит официальный визит украинской делегации. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с супругой в Вашингтон по приглашению американского лидера Джо Байдена. Встреча двух президентов состоится сегодня, 1 сентября.

Эксперты поделились с "Телеграфом" своими ожиданиями от визита, а также рассказали о влиянии на него афганского фактора.

"Я не ожидаю от визита Зеленского никаких прорывов. Считаю, что наши отношения с США на данном этапе крайне ограничены, а в Штатах Украина не является приоритетным вопросом внешней политики", – отмечает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

По его мнению, афганский фактор не повлияет на качество визита. Однако он показывает, что Афганистан для американцев гораздо более важная тема, чем Украина.

"Думаю, визит завершится принятием совместных деклараций, дружественной атмосферой и заверениями в непоколебимости обязательств и поддержки друг друга. Не исключаю незначительного увеличения для Украины прямой военной помощи, а также переговоров о партнерстве в энергетическом секторе", – прогнозирует Илия Куса.

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что влияния афганского фактора на этот визит есть – и существенное.

"Из-за происходящего в Афганистане уже дважды переносили встречу Байдена с Зеленским. И неясно, насколько Байден сможет сегодня включиться в украинскую проблематику, учитывая, что всё внимание сосредоточено на ситуации в Афганистане. И хоть формально заявлено о выводе оттуда американских войск, есть еще проблемы с эвакуацией гражданских. Не говоря об общем негативном фоне ситуации для американской администрации", – отмечает эксперт.

Он не ожидает прорывов в украино-американских отношениях.

"Кроме общего комплекса задач, которые уже не раз проговаривались – поддержка территориальной целостности Украины, сотрудничество в ряде сфер, возможные обещания санкций против "Северного потока-2", если РФ не подпишет долгосрочный контакт с Украиной по транзиту. Будут какие-то позитивные вещи обещаны. Но без особой конкретики. Того же статуса главного союзника США вне НАТО мы не получим, потому что это будет сильно резонировать с произошедшим в Афганистане, имевшим такой статус", – поясняет Алексей Голобуцкий.

По мнению эксперта, у украинской стороны есть неплохой вариант, если встреча с Байденом пройдет скучно и неинтересно.

"Там же запланирована еще поездка в Калифорнии. Можно подтянуть Тома Круза, Илона Маска, еще каких-то топ-персон, чтобы "продавать" украинцам это как успех визита. На самом же деле без той "домашней работы", о которой нашим властям постоянно говорят американцы – реальных борьбы с коррупцией и реформ – не будет прогресса в украино-американских отношениях. Нас, конечно, не "кинут", но и "вписываться" по-серьезному за Украину никто особо не будет", – прогнозирует Алексей Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Калифорнии Владимир Зеленский должен встретиться с представителями космической и IT-отраслей.

Также в американской прессе писали о том, что США и Украина должны пересмотреть принципы политических отношений, в частности в вопросе безопасности.