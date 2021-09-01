Експерти дали Зеленському слушну пораду на випадок, якщо зустріч з Байденом виявиться нудною

На думку політологів на випадок нецікавої зустрічі з Байденом, у президента України є поїздка до Каліфорнії, де все можна буде виправити

З учорашнього дня в США проходить офіційний візит української делегації. Президент України Володимир Зеленський прибув з дружиною до Вашингтона на запрошення американського лідера Джо Байдена. Зустріч двох президентів відбудеться сьогодні, 1 вересня.

Експерти поділилися з "Телеграфом" своїми очікуваннями від візиту, а також розповіли про вплив на нього афганського фактора.

"Я не очікую від візиту Зеленського ніяких проривів. Вважаю, що наші відносини з США на даному етапі вкрай обмежені, а в Штатах Україна не є пріоритетним питанням зовнішньої політики", — відзначає експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса.

На його думку, афганський фактор не вплине на якість візиту. Однак він показує, що Афганістан для американців набагато важливіша тема, ніж Україна.

"Думаю, візит завершиться прийняттям спільних декларацій, дружньою атмосферою і запевненнями в непохитності зобов’язань та підтримки один одного. Не виключаю незначного збільшення для України прямої військової допомоги, а також переговорів про партнерство в енергетичному секторі", — прогнозує Ілля Куса.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що вплив афганського фактора на цей візит є — і суттєвий.

"Через те, що відбувається в Афганістані вже двічі переносили зустріч Байдена із Зеленським. І неясно, наскільки Байден зможе сьогодні включитися в українську проблематику, враховуючи, що вся увага зосереджена на ситуації в Афганістані. І хоч формально заявлено про виведення звідти американських військ, є ще проблеми з евакуацією цивільних. Не кажучи про загальне негативне тло ситуації для американської адміністрації", — відзначає експерт.

Він не очікує проривів в українсько-американських відносинах.

"Крім загального комплексу завдань, які вже не раз проговорювалися — підтримка територіальної цілісності України, співпраця в ряді сфер, можливі обіцянки санкцій проти "Північного потоку-2", якщо РФ не підпише довгостроковий контакт з Україною щодо транзиту, будуть якісь позитивні речі. Але без особливої конкретики. Того ж статусу головного союзника США поза НАТО ми не отримаємо, тому що це буде сильно резонувати з тим, що сталося в Афганістані, які мали такий статус", — пояснює Олексій Голобуцький.

На думку експерта, українська сторона має непоганий варіант, якщо зустріч з Байденом пройде нудно і нецікаво.

"Там же запланована ще поїздка в Каліфорнії. Можна підтягнути Тома Круза, Ілона Маска, ще якихось топперсон, щоб "продавати" українцям це як успіх візиту. Насправді ж без тієї "домашньої роботи", про яку нашій владі постійно говорять американці — реальної боротьби з корупцією і реформ — не буде прогресу в українсько-американських відносинах. Нас, звичайно, не "кинуть", але й й "вписуватися" по-серйозному за Україну ніхто особливо не буде", — прогнозує Олексій Голобуцький.

Раніше "Телеграф" писав, що в Каліфорнії Володимир Зеленський повинен зустрітися з представниками космічної та IT-галузей.

Також в американській пресі писали про те, що США та Україна повинні переглянути принципи політичних відносин, зокрема в питанні безпеки.