Не дотянул до Ющенко и Порошенко: дипломат назвал неприятный момент с визитом Зеленского в США

Эксперт назвал минус в статусе визита, который для Зеленского был ниже по уровню, чем в свое время для Ющенко и Порошенко

В Украине не утихают разговоры о недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он встретился с президентом Джозефом Байденом, в том числе и тет-а-тет. Многие эксперты назвали этот визит провальным, а сам Зеленский признался, что "не почувствовал химии" между ним и Байденом.

Однако был еще один момент, о котором ранее не упоминалось, но который подметил в интервью "Телеграфу" председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и экс-посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый.

Так, эксперт говорит, что особое значение имел и статус визита: он был рабочим, но не официальным.

"Есть еще один момент, который имеет значение. Это статус визита. Он может быть государственным, официальным, официальным рабочим или рабочим. Жаль, что не удалось получить от американской стороны статуса визита, который, на мой взгляд, соответствует нашим отношениям — это официальный визит, — говорит Чалый. — Тем более, что Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Вашингтон. Зато был рабочий визит. Официальный визит — это значит отношение и еще к стране, уважение, которое протокольными средствами выражается при встрече президента, это 19 артиллерийских залпов, которые звучат перед Белым домом".

Чалый говорит, что если бы визит был официальным, было бы совсем другое освещение в СМИ и дополнительный формат общения — официальный обед, где можно более неформально обсудить важные вопросы. Экс-посол говорит, что именно так в США принимали президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко в начале их каденций.

Полный текст интервью с Валерием Чалым читайте по ссылке.

Отметим, что не успел президент Украины Владимир Зеленский вернуться из США, как появилась информация о подготовке его нового визита в Штаты, который может состояться уже в конце этого месяца.