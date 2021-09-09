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Не дотягнув до Ющенка і Порошенка: дипломат назвав неприємний момент з візитом Зеленського в США

Автор
О. Волкова
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Зеленський і Байден, будь поїздка не робочою, а офіційною, могли б разом пообідати і вирішити питання в неформальній обстановці Новина оновлена 09 вересня 2021, 13:03
Зеленський і Байден, будь поїздка не робочою, а офіційною, могли б разом пообідати і вирішити питання в неформальній обстановці

Експерт назвав мінус в статусі візиту, який для Зеленського був нижчим за рівнем, ніж свого часу для Ющенка і Порошенка

В Україні не вщухають розмови про недавній візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, де він зустрівся з президентом Джозефом Байденом, в тому числі і тет-а-тет. Багато експертів назвали цей візит провальним, а сам Зеленський зізнався, що "не відчув хімії" між ним і Байденом.

Однак був ще один момент, про який раніше не згадувалося, але який помітив в інтерв’ю "Телеграфу" голова правління Українського кризового медіа-центру та екс-посол України в США (2015-2019 роки) Валерій Чалий.

Так, експерт каже, що особливе значення мав і статус візиту: він був робочим, але не офіційним.

"Є ще один момент, який має значення. Це статус візиту. Він може бути державним, офіційним, офіційним робочим або робочим. Шкода, що не вдалося отримати від американської сторони статусу візиту, який, на мій погляд, відповідає нашим відносинам — це офіційний візит, — каже Чалий. — Тим більше, що Володимир Зеленський вперше прибув з візитом до Вашингтона. Зате був робочий візит. Офіційний візит — це значить ставлення і ще до країни, повага, яка протокольними засобами виражається при зустрічі президента, це 19 артилерійських залпів, які звучать перед Білим домом".

Чалий каже, що якби візит був офіційним, було б зовсім інше освітлення в ЗМІ і додатковий формат спілкування — офіційний обід, де можна більш неформально обговорити важливі питання. Екс-посол каже, що саме так в США зустрічали президентів України Віктора Ющенка і Петра Порошенка на початку їх каденцій.

Повний текст інтерв’ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Відзначимо, що не встиг президент України Володимир Зеленський повернутися з США, як з’явилася інформація про підготовку його нового візиту в Штати, який може відбутися вже в кінці цього місяця.

Експосол України в США Валерій Чалий
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