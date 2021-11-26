Укр

"Я не буду бороться за власть": Зеленский ответил по поводу второго срока

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Владимир Зеленский заявил, что будет отталкиваться от проделанной работы Новость обновлена 26 ноября 2021, 13:37
Владимир Зеленский заявил, что будет отталкиваться от проделанной работы

Президент также говорит, что должен посоветоваться с женой и детьми

Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения насчет вероятного участия в следующих президентских выборах. На такой важный шаг его могут сподвигнуть три важных момента.

О них президент рассказал во время пресс-конференции, которая посвящена "экватору" его пребывания на посту, сообщает "Телеграф".

Во-первых, по мнению Зеленского, настоящее решение о необходимости идти ему на второй срок остается за народом. Никакие другие политические факторы не должны этому мешать.

"Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую в своей голове такие сложные стратегии, — заверил президент. — Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины".

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что будет опираться на реальную реакцию, а не различные манипулятивные рейтинги. Политик считает, что отношение народа очень легко понять, просто выйдя на улицу.

Вторым моментом глава государства отметил необходимость советоваться с семьей. По словам Зеленского, у него уже взрослые дети, которые требуют личного пространства, а не круглосуточной охраны. Поэтому желание родных он тоже будет учитывать при принятии решении о походе на второй срок.

Также Владимир Зеленский добавил, что сейчас существует множество вызовов и задач, которые стоят и перед ним лично, и перед всей страной. Он говорит, что будет оценивать проделанное: если многое удалось, то стоит пробовать еще, если же больше провалов — тогда нет.

"Я не буду бороться за власть, — акцентировал Владимир Зеленский. — Я борюсь за Украину, как бы пафосно это не звучало".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент рассказал о своем видении нынешней ситуации с российско-украинской войной, а также некоторых внутренних вызовах в стране, которые могут даже перерасти в настоящий государственный переворот.

Теги:
#Пресс-конференция #Президент Украины #Владимир Зеленский #Второй срок
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