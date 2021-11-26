"Я не боротимуся за владу": Зеленський відповів з приводу другого терміну

Президент також каже, що має порадитися з дружиною та дітьми

Чинний глава української держави Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо ймовірної участі у наступних президентських виборах. До такого важливого кроку його можуть спонукати три важливі моменти.

Про них президент розповів під час пресконференції, присвяченої "екватору" його перебування на посаді, повідомляє "Телеграф".

По-перше, на думку Зеленського, це рішення про необхідність йти йому на другий термін залишається за народом. Жодні інші політичні чинники не повинні цьому заважати.

"Це рішення не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції. Я не планую у своїй голові такі складні стратегії, — запевнив президент. — Це буде пов’язано із підтримкою моєї особистості народом України".

При цьому Володимир Зеленський наголосив, що спиратиметься на реальну реакцію, а не різні маніпулятивні рейтинги. Політик вважає, що ставлення народу дуже легко зрозуміти просто вийшовши на вулицю.

Другим моментом глава держави наголосив на необхідності радитися з сім’єю. За словами Зеленського, він уже має дорослих дітей, які потребують особистого простору, а не цілодобової охорони. Тому бажання рідних він також враховуватиме при ухваленні рішення про похід на другий термін.

Також Володимир Зеленський додав, що зараз є безліч викликів та завдань, які стоять і перед ним особисто, і перед усією країною. Він каже, що оцінюватиме зроблене: якщо багато вдалося, то варто пробувати ще, якщо ж більше провалів — тоді ні.

"Я не боротимуся за владу, — наголосив Володимир Зеленський. — Я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент розповів про своє бачення нинішньої ситуації з російсько-українською війною, а також деякі внутрішні виклики в країні, які можуть навіть перерости у справжній державний переворот.