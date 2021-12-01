"Работали, а не праздновали": Ермак объяснился за перелеты в президентскую резиденцию "Синегора"

Ермак заявил, что поездка в Гуту была исключительно рабочей

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который 21 ноября в Карпатах отметил свои 50 лет, объяснился за ситуацию с использованием вертолетов спасателей для перелета в президентскую резиденцию "Синегора". По его словам, эта поездка была исключительно рабочей.

Об этом Ермак заявил в интервью издаю "РБК-Украина", опубликованном в среду, 1 декабря.

Руководитель Офиса президента рассказал журналистам, что он вообще не любит свой День рождения и ему всегда неловко на праздниках. Поэтому ему "смешно слышать о каких-то празднествах".

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Касаемо Гуты, по словам Ермака, это была поездка в целях подготовки в большому дипломатическому форуму, посвященному 30-летию украинской дипломатии. Он должен состояться 21-22 декабря в Гуте. Ожидается, что в один день в президентскую резиденцию съедутся сразу все послы Украины и два дня будут обсуждать важные вопросы.

"Очень важно, чтобы такой тимбилдинг для нашего дипломатического корпуса состоялся. Также мы ожидаем приезда международных гостей. Для этого надо решить многие организационные вопросы. Сначала мы проговорили, как это будет. Потом было очень важно изучить локацию, потому что президент предпочитает лично проверить каждую деталь", — добавил Ермак.

Глава ОП отметил, что именно для этого он вместе с президентом и другими политиками отправился в "Синегору" еще в пятницу, 19 ноября. Следующий день, утверждает Ермак, был у него полностью загруженным работой. А в свой день рождения — 21 ноября — политик, с его слов, встал в 5 утра, а уже в 7 садился на самолет в Киев.

"Никаких гостей, никаких празднеств не было. В понедельник вечером в 22 часа я сумел добраться до родителей, которые очень меня ждали. Два часа посидел и поговорил с ними, потому что я нечасто их вижу. Вот и все мое празднование", — резюмировал политик.

Что касается полетов на вертолете ГСЧС, то Ермак и этому нашел объяснение. С его слов, воспользоваться военным самолет пришлось из-за того, что государственное воздушное судно сломалось, а самолет ГСЧС привлекли только потому, что такая необходимость прописана в протоколе.

"Поэтому вся эта история придумана на ровном месте. Никаких празднований не было, не планировалось и не могло быть. И вся техника использовалась исключительно в рамках закона", — добавил Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Офиса президента рассказал свою версию разведмероприятий по "вагнеровцам".