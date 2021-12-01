"Працювали, а не святкували": Єрмак пояснив перельоти у президентську резиденцію "Синьогора"

Єрмак заявив, що поїздка до Гути була виключно робочою

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який 21 листопада у Карпатах відзначив свої 50 років, виправдався за ситуацію з використанням вертольотів рятувальників для перельоту до президентської резиденції "Синьогора". За його словами, ця поїздка була виключно робочою.

Про це Єрмак заявив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", опублікованому в середу, 1 грудня.

Керівник Офісу президента розповів журналістам, що він взагалі не любить свій День народження і йому завжди ніяково на святах. Тому йому "смішно чути про якісь свята".

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Щодо Гути, за словами Єрмака, це була поїздка з метою підготовки до великого дипломатичного форуму, присвяченого 30-річчю української дипломатії. Він має відбутися 21-22 грудня у Гуті. Очікується, що одного дня до президентської резиденції з’їдуться одразу всі посли України і два дні обговорюватимуть важливі питання.

"Дуже важливо, щоб такий тімбілдинг для нашого дипломатичного корпусу відбувся. Також ми очікуємо на приїзд міжнародних гостей. Для цього треба вирішити багато організаційних питань. Спочатку ми проговорили, як це буде. Потім було дуже важливо вивчити локацію, тому що президент вважає за краще особисто перевірити кожну деталь", — додав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що саме для цього він разом із президентом та іншими політиками вирушив до "Синьогори" ще в п’ятницю, 19 листопада. Наступний день, стверджує Єрмак, був у нього повністю завантажений роботою. А у свій день народження — 21 листопада — політик, за його словами, прокинувся о 5-й ранку, а вже о 7-й сідав на літак до Києва.

"Ніяких гостей, жодних свят не було. У понеділок увечері о 22 годині я зумів дістатися батьків, які дуже на мене чекали. Дві години посидів і поговорив з ними, бо я нечасто їх бачу. От і все моє святкування", — резюмував політик.

Що стосується польотів на вертольоті ДСНС, то Єрмак і цьому знайшов пояснення. За його словами, скористатися військовим літаком довелося через те, що державне повітряне судно зламалося, а літак ДСНС залучили тільки тому, що така необхідність прописана в протоколі.

"Тому вся ця історія придумана на рівному місці. Жодних святкувань не було, не планувалося і не могло бути. І вся техніка використовувалася виключно в рамках закону ", — додав Андрій Єрмак.

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