Кива рассказал, как попал в "Правый сектор"

Политик отмечает, что в 2014 году "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений

Народный депутат от Оппозиционной платформы "За жизнь" и публичная личность Илья Кива был в сотне первых, кто, по его словам, попал на Донбасс с оружием в руках.

Как рассказал скандальный политик во время эксклюзивного интервью корреспонденту "Телеграфа", в "Правый сектор" он попал еще в 2014 году, когда организация считалась одним из самых боеспособных подразделений. После чего стал "правой рукой" лидера Дмитрия Яроша.

По словам Кивы, в то время информация о войсках чужого государства, которая пересекла границу Украины и аннексировала Крым, буквально сыпалась со всех сторон, поэтому оставаться в стороне, учитывая воспитание и желание быть защитником Родины, он просто не смог.

"Меня только удивило, что нас отправили почему-то не в Крым, куда вошли военные части Российской Федерации, а нас отправили к Востоку. Дальше все закружилось, закружилось. Людей называли сепаратистами, объявили об угрозе государственного устройства страны, и всем сказали, что это долг", который обязан каждый гражданин перед своей страной…», – рассказал депутат.

Этот период Кива называет самым сложным, ведь пришлось управлять несколькими спасательными операциями. На своем счету перечисляет спасение 72 человек из окружения, полторы тысячи гражданских граждан, которых удалось вывезти из Дебальцево, организовав эвакуацию, а также вывод нынешнего заместителя начальника Национальной полиции Александра Фацевича из Углегорска. Тогда нынешний руководитель был командиром батальона "Свитязь".

Ранее корреспондент "Телеграфа" во время личного разговора с политиком обсудили его скандальную репутацию, мотивы получения звания кандидата наук и многое другое, о чем можно узнать в материале: "Шахматная партия с Ильей Кивой — зачем приветствовал Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбу Крыма и Донбасса".