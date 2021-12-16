Кива розповів, як потрапив у "Правий сектор"

Політик наголошує, що у 2014 "Правий сектор" був одним із найбоєздатніших підрозділів

Народний депутат від Опозиційної платформи "За життя" та публічна особа Ілля Кива був у сотні перших, хто за його словами, потрапив на Донбас зі зброєю в руках.

Як розповів скандальний політик під час ексклюзивного інтервʼю кореспондентові "Телеграфу", у "Правий сектор" він потрапив ще у 2014 році, коли організація вважалася однією з найбоєздатніших підрозділів. Та швидко став "правою рукою" лідера Дмитра Яроша.

За словами Киви, на той час інформація щодо військ чужої держави, яка перетнула кордон України та анексувала Крим буквально сипалася з усіх сторін, тож залишатися осторонь, враховуючи виховання та бажання бути захисником Батьківщини, він просто не зміг.

"Мене лише здивувало, що нас відправили чомусь не до Криму, куди увійшли військові частини Російської Федерації, а нас відправили до Сходу. Далі все закружляло, закрутилося. Людей називали сепаратистами, оголосили про загрозу державного устрою країни, і всім сказали, що це обовʼязок, який зобовʼязаний кожен громадянин перед своєю країною…", — розповів депутат.

Той період Кива називає найскладнішим, адже довелося керувати кількома рятувальними операціями. На своєму рахунку перелічує порятунок 72 осіб з оточення, півтори тисячі цивільних громадян, яких вдалося вивезти з Дебальцевого, організувавши евакуацію, а також виведення теперішнього заступника начальника Національної поліції Олександра Фацевича з Вуглегірська. Тоді нинішній керівник був командиром батальйону "Світязь".

Раніше кореспондент "Телеграфу" під час особистої розмови з політиком обговорили його скандальну репутацію, мотиви отримання звання кандидата наук та багато іншого, про що можна дізнатися у матеріалі: "Шахова партія з Іллею Ківою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу".