Заседание СНБО переносится: когда состоится и в чем причина

Решение о смене даты приняли после расширения списка вопросов для обсуждения представителей Совета

Запланированное на вечер среды, 29 декабря, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины состоится с задержкой в один день.

О таком решении сообщили в пресс-службе СНБО во вторник, 28 декабря.

Отмечается, что перенос встречи членов Совета связан с расширением перечня важных вопросов, которые должны быть вынесены на обсуждение. Также отмечается, что это решение принадлежит лично президенту Владимиру Зеленского.

Новая дата заседания — четверг, 30 декабря. Ранее же сообщалось, что СНБО должен был собраться после личного рапорта секретаря объединения Алексея Данилова главе государства.

Некоторые украинцы предполагают, что в СНБО не могут прийти к единому консенсусу из-за вероятных санкций для бизнеса и бизнес-активов народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко. К примеру, коллега Порошенко по "ЕС", нардеп Алексей Гончаренко отметил, что такие перемены в датах выглядят слегка нелепо.

"Сегодня Зеленский перепутал дату, а завтра Данилов перепутает адрес. Когда подскажут — поблагодарит и решительно перепутает этаж", — написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, что Петру Порошенко объявили о вручении подозрения касательно "угольного" дела. Однако на момент активизации правоохранительных органов нардеп находился за границей, где и обещает пробыть до средины января. Впрочем, на родину Порошенко все же обещает вернуться. При этом рассматривается вопрос его возможного ареста с огромным залогом в миллиард гривен.