Засідання РНБО переноситься: коли відбудеться і в чому причина

Рішення про зміну дати ухвалили після розширення списку питань для обговорення представників Ради

Заплановане на вечір середи, 29 грудня, засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться із затримкою в один день.

Про таке рішення повідомили у пресслужбі РНБО у вівторок, 28 грудня.

Зазначається, що перенесення зустрічі членів Ради пов’язане з розширенням переліку важливих питань, які мають бути винесені на обговорення. Також наголошується, що це рішення належить особисто президентові Володимиру Зеленському.

Нова дата засідання — четвер, 30 грудня. Раніше повідомлялося, що РНБО мала зібратися після особистого рапортування секретаря об’єднання Олексія Данилова главі держави.

Деякі українці припускають, що в РНБО не можуть дійти єдиного консенсусу через ймовірні санкції для бізнесу та бізнес-активів народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка. Наприклад, колега Порошенка з "ЄС", нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що такі зміни в датах виглядають трохи безглуздо.

"Сьогодні Зеленський переплутав дату, а завтра Данилов переплутає адресу. Коли підкажуть — подякує та рішуче переплутає поверх", — написав політик у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили про вручення підозри щодо "вугільної" справи. Проте на момент активізації правоохоронних органів нардеп перебував за кордоном, де й обіцяє пробути до середини січня. Втім, на батьківщину Порошенко все ж таки обіцяє повернутися. При цьому розглядається питання його можливого арешту із величезною заставою у мільярд гривень.