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Зеленський скликає засідання РНБО: названо дату

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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РНБО
РНБО

РНБО збереться на засідання до кінця року.

Рада національної безпеки та оборони України проведе позачергове засідання у середу, 29 грудня.

Про це інформує пресслужба РНБО на своїй сторінці у Фейсбуку.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення ухвалив президент України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 24 грудня, після того, як заслухав доповідь секретаря Ради Олексія Данилова.

Які теми обговорюватимуться на засіданні та чому його вирішено провести саме у середу, у повідомленні не вказано.

Як повідомлялося раніше, з кінця жовтня в Україні активно відстежують інформацію про переміщення російських військ в області, що межують з Україною. За даними Данилова, нині безпосередньо біля кордонів нашої країни розташовано близько 122 тисяч військовослужбовців Росії, а ще близько 143 тисяч розміщено на "другому рубежі", приблизно за 400 кілометрів від кордону.

Нарощування чисельності відбувається навіть після переговорів між президентами США та Росії Джо Байденом та Володимиром Путіним, під час яких російський лідер запевнив, що не планує вторгнення в Україну.

Однак після цього ситуація знову загострилася, після того, як Росія направила НАТО та США свої версії документів про "гарантії безпеки", де зажадала від Альянсу забути про прийняття України до свого складу, а заразом і вивести війська з країн Балтії.

Після цього російські чиновники навіть пригрозили НАТО "військовою відповіддю".

Теги:
#РНБО
РНБО
Україна
Зеленський скликає засідання РНБО: названо дату
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