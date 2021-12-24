Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
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СНБО соберется на заседание до конца года.
Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет внеочередное заседание в среду, 29 декабря.
Об этом информирует пресс-служба СНБО на своей странице в Фейсбук.
В сообщении указывается, что соответсвующее решение было принято президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 24 декабря, после того, как заслушал доклад секретаря Совета Алексея Данилова.
Какие темы будут обсуждаться на заседании и почему его решено провести именно в среду, в сообщении не указано.
Как сообщалось ранее, с конца октября в Украине активно отслеживают информацию о перемещении российских войск в области, граничащие с Украиной. По данным Данилова, в настоящее время непосредственно у границ нашей страны расположено около 122 тысяч военнослужащих России, а еще около 143 тысяч размещены на "втором рубеже", примерно в 400 километрах от границы.
Наращивание численности происходит даже после переговоров между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер заверил, что не планирует вторжение в Украину.
Однако после этого ситуация вновь обострилась, после того, как Россия направила НАТО и США свои версии документов о "гарантиях безопасности", где потребовала от Альянса забыть о принятии Украины в свой состав, а заодно и вывести войска из стран Балтии.
После этого российские чиновники даже пригрозили НАТО "военным ответом".
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