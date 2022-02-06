"Сибирьнаш!": чем грозит российско-китайское сближение Москве

"Сотрудничество" Китая и России может повлечь за собой глобальное переформатирование мирового порядка

Российский президент Владимир Путин совместно с главой компартии Китая Си Цзиньпин заявили, что выступают против расширения Альянса, поддержав тем самым выдвинутые Кремлем требования по так называемым "гарантиям безопасности". Украинские эксперты в сфере политологии уверяют, что этот союз может обернуться глобальными последствиями именно для РФ, однако все зависит от решимости Китая.

Как сообщил корреспонденту "Телеграфа" политолог Андрей Окара, крепкий идеологический союз двух авторитарных режимов, принадлежащих российскому государству и Китаю, может быть крайне опасным для самой России, мол, та "даже не осознает", что может потерять Сибирь.

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"Путин открыто поддержал претензии Китая на Тайвань. А КНР поддержала РФ в противостоянии с коллективным Западом. Все это может вылиться в катастрофу", — заявил Окара.

По мнению политолога, многие аналитики в РФ уже радуются, мол, "наконец-то, товарищ Си перешел к радикальным действиям, мы объединяем усилия!". Однако в то же время такие действия представляют России серьезную угрозу в виде гипотетического поглощения части российских территорий тем же Китаем. В частности, он считает, что это касается Сибири.

Подобное среднесрочное соглашение, "Сибирьнаш!", Окара считает "превращение РФ в сильно-младшего партнера Китая". При этом усилить мощь Китая за счет России, чего очень опасается США. Именно поэтому Америка не слишком торопилась портить отношения с российским государством, в том числе и в вопросах, касающихся Украины.

Специалист надеется, что переговоры о дальнейшем развитии отношений между Китаем и Россией завершатся только на разговорном уровне, ведь в противном случае это может повлечь за собой глобальное переформатирование мирового порядка.

Подробнее ознакомиться с мнениями ведущих украинских экспертов можно в материале "Телеграфа ": "Шаг к великой войне: Путин прогнулся перед Китаем, но Украине стало только хуже".

Также напомним, как руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко прокомментировал для Телеграфа совместное заявление глав России и Китая, подчеркнув, что Украине нужно быть готовой к большой войне.