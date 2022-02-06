"Сибірьнаш!": чим загрожує російсько-китайське зближення Москві

"Співпраця" Китаю та Росії може потягнути за собою глобальне переформатування світового порядку

Російський президент Володимир Путін спільно з головою компартії Китаю Сі Цзіньпін заявили що виступають проти розширення Альянсу, підтримавши тим самим висунуті Кремлем вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". Українські експерти у сфері політології запевняють, що цей союз може обернутися глобальними наслідками саме для РФ, проте все залежить "від рішучості" Китаю.

Як повідомив кореспондентові "Телеграфу" політолог Андрій Окара, міцний ідеологічний союз двох авторитарних режимів, які належать російській державі та Китаю, може бути вважає вкрай небезпечним для самої ж Росії, мовляв, та "навіть не усвідомлює", що може втратити Сибір.

Читайте також: Категорія Світ Китай "кинув" Росію з Кримом: експерт вказала на промах Путіна Деякі положення договору мають велике значення для Китаю, але не для Росії.

"Путін відкрито підтримав претензії Китаю на Тайвань. А КНР підтримала РФ у протистоянні з колективним Заходом. Все це може вилитися у катастрофу", — заявив Окара.

На думку політолога, багато аналітиків у РФ вже радіють, мовляв, "нарешті, товариш Сі перейшов до радикальних дій, ми об'єднуємо зусилля!". Проте водночас такі дії закладають для Росії серйозну загрозу у вигляді гіпотетичного поглинання частини російських територій тим же Китаєм. Зокрема, він вважає, що це стосується Сибіру.

Подібну середньострокову угоду, "Сибірьнаш!", Окара вважає "перетворення РФ на сильно-молодшого партнера Китаю". При цьому посилити потужність Китаю за рахунок Росії, чого дуже побоюється США. Саме тому Америка не дуже поспішала псувати відносини з російської державою, в тому числі й у питаннях, що стосуються України.

Фахівець сподівається, що перемовини щодо подальшого розвитку відносин між Китаєм та Росією завершаться лише на розмовному рівні, адже в протилежному разі це може потягнути за собою глобальне переформатування світового порядку.

Детальніше ознайомитися з думками провідних українських експертів можна у матеріалі "Телеграфу": "Крок до великої війни: Путін прогнувся перед Китаєм, але Україні стало лише гірше".

Також нагадаємо, як керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко прокоментував для "Телеграфа" спільну заяву глав Росії та Китаю, наголосивши, що Україні потрібно бути готовою до великої війни.