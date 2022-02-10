Зеленский оценил угрозу вторжения России и обратился к бизнесу

По словам президента, угроза, исходящая от Москвы, волнует и отечественных, и иностранных предпринимателей

В четверг, 10 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса, в том числе членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА). Одной из важных обсуждаемых тем стало влияние вероятного вторжения России на экономическое положение Украины.

Подробности сообщила пресс-служба Офиса президента.

По мнению Зеленского, все, что делает Россия в последнее время рядом с украинскими границами, является лишь психологическим давлением. Особой опасности в пребывании военного контингента вблизи Донбасса президент не видит, однако ВСУ готовы в случае необходимости отразить любой удар противника.

Главные тезисы заседания при участии президента:

экономическая ситуация стабилизировалась, что подтверждает укрепившийся курс гривны;

Украина получила новую макрофинансовую помощь от Евросоюза, что хорошо отобразится на бизнесе;

в стране продолжат выдавать кредиты "5-7-9%", подходящие для представителей малого и среднего бизнеса;

вскоре следует ожидать запуска программы, что обеспечит субсидирование процентной ставки для потребителя.

Владимир Зеленский не видит каких-либо преград для нормальной работы представителей различного бизнеса на территории страны. По его словам, это обеспечивается не только работой правительства, но и финансовой помощью со стороны иностранных партнеров.

Отметим, что ранее западные СМИ начали писать о том, как украинская власть реагирует на заявления Запада касаемо угрозы вторжения России. По мнению издания The Wall Street Journal, Зеленский больше обеспокоен влиянием ситуации на экономику, а не реальной возможностью войны.

При этом, как сообщал "Телеграф", в России прямо заявили, что деэскалации конфликта на Донбассе может послужить только отказ Украины от курса на сближение с НАТО. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что таким образом в Кремле пытаются прикрыть свою боязнь того, что империя, которой по сути является РФ, вскоре развалится окончательно.