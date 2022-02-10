Зеленський оцінив загрозу вторгнення Росії та звернувся до бізнесу

За словами президента, загроза, що надходить від Москви, хвилює і вітчизняних, і іноземних підприємців.

У четвер, 10 лютого, український лідер Володимир Зеленський зустрівся із представниками бізнесу, зокрема членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА). Однією з важливих тем, що обговорювалися, став вплив ймовірного вторгнення Росії на економічне становище України.

Подробиці повідомила пресслужба Офісу президента.

На думку Зеленського, все, що робить Росія останнім часом поряд із українськими кордонами, є лише психологічним тиском. Особливої небезпеки у перебуванні військового контингенту поблизу Донбасу президент не бачить, проте ЗСУ готові у разі потреби відбити будь-який удар супротивника.

Головні тези засідання за участю президента:

економічна ситуація стабілізувалася, що підтверджує курс гривні, який зміцнився;

Україна отримала нову макрофінансову допомогу від Євросоюзу, що добре вплине на бізнес;

у країні продовжать видавати кредити "5-7-9%", які підходять для представників малого та середнього бізнесу;

невдовзі слід очікувати запуску програми, що забезпечить субсидіювання відсоткової ставки споживача.

Володимир Зеленський не бачить жодних перешкод для нормальної роботи представників різного бізнесу на території країни. На його думку, вона забезпечується не лише роботою уряду, а й фінансовою допомогою іноземними партнерами.

Зазначимо, що раніше західні ЗМІ почали писати про те, як українська влада реагує на заяви Заходу щодо загрози вторгнення Росії. На думку видання The Wall Street Journal, Зеленський більше стурбований впливом ситуації на економіку, а не реальною можливістю війни.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", у Росії прямо заявили, що деескалації конфлікту на Донбасі може бути тільки відмова України від курсу на зближення з НАТО. Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що таким чином у Кремлі намагаються прикрити свій страх того, що імперія, якою по суті є РФ, незабаром розвалиться остаточно.