Вторгнення Росії: американські ЗМІ повідомили, чого реально побоюється Зеленський

Відповідати на запитання американських журналістів в офісі президента відмовилися

Загроза нападу російської армії, яка знаходиться в небезпечній близькості від кордонів України, є малоймовірною. Такої позиції нібито дотримується український лідер Володимир Зеленський.

Про це заявили журналісти американського видання The Wall Street Journal. Вони готували великий матеріал про можливе вторгнення, але в офісі президента їх проігнорували.

Позицію Зеленського в медіа обґрунтували, виходячи зі спілкування із наближеними до президента особами. Журналісти стверджують, що політик більше стурбований надто яскравою реакцією Заходу, аніж самим фактом збільшення кількості військ РФ біля кордону.

"Зеленський все ще вважає, що вторгнення малоймовірне [...], і турбується, що лякаючі публічні попередження США про можливе вторгнення допомагають Росії дестабілізувати Україну та її економіку", — зазначається у публікації.

Цікаво також те, що у матеріалі посилаються на позицію Джозефа Байдена щодо вторгнення кремлівських солдатів в Україну. Американський лідер не вважає, що кількість російських військ поряд з українськими кордонами була постійною з 2014 року, як це намагалися виставити в ОП. Байден наголосив, що зараз ситуація посилюється ще й зміцненням відносин Росії із Білоруссю.

Додамо, що представники The Wall Street Journal хотіли отримати відповіді безпосередньо від президента, проте речник Сергій Нікіфоров відмовився від коментарів.

Раніше "Телеграф" писав, що військові експерти турбуються про ймовірну підготовку Росією провокацій біля кордонів України. Згідно з планами, оприлюдненими на Заході, кремлівські солдати здатні "розіграти" напад України, щоб безперешкодно зайти на територію нашої країни.

Також ми писали, що залишається високою ймовірність нападу РФ із боку Чорного моря. На це натякає підвищена активність щодо пересування суден ВМФ РФ в акваторії, а також перекидання окремих кораблів у Середземномор’ї — для можливості стримувати війська НАТО.