Укр

Вторжение России: американские СМИ сообщили, чего реально опасается Зеленский

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Владимир Зеленский считает реакцию Запада чрезмерной Новость обновлена 09 февраля 2022, 16:31
Владимир Зеленский считает реакцию Запада чрезмерной

Отвечать на вопросы американских журналистов в Офисе президента отказались

Угроза нападения российской армии, которая находится в опасной близости от границ Украины, является "маловероятной". Такой позиции якобы придерживается украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом заявили журналисты американского издания The Wall Street Journal. Они готовили обширный материал о вероятном вторжении, но в Офисе президента их проигнорировали.

Позицию Зеленского в медиа обосновали, исходя из общения с приближенным к президенту лицами. Журналисты утверждают, что политик больше обеспокоен слишком яркой реакцией Запада, нежели самим фактом увеличения количества войск РФ у границы.

"Зеленский все еще считает, что вторжение маловероятно […], и беспокоится, что пугающие публичные предупреждения США о возможном вторжении помогают России дестабилизировать Украину и ее экономику", — отмечается в публикации.

Интересно также то, что в материале отсылаются на позицию Джозефа Байдена касаемо вторжения кремлевских солдат в Украину. Американский лидер не считает, что количество российских войск рядом с украинскими границами было постоянным с 2014 года, как это пытались выставить в ОП. Байден подчеркнул, что сейчас ситуация усугубляется еще и укреплением отношений России с Беларусью.

Добавим, что представители The Wall Street Journal хотели получить ответы непосредственно от президента, однако пресс-секретарь Сергей Никифоров отказался от комментариев.

Ранее "Телеграф" писал, что военные эксперты беспокоятся о вероятной подготовке Россией провокаций у границ Украины. Согласно планам, обнародованным на Западе, кремлевские солдаты способны "разыграть" нападение Украины, чтобы беспрепятственно зайти на территорию нашей страны.

Также мы писали, что остается высокой вероятность нападения РФ со стороны Черного моря. На это намекает повышенная активность касаемо передвижения суден ВМФ РФ в акватории, а также перебрасывание отдельных кораблей в Средиземноморье — для возможности сдерживать войска НАТО.

Теги:
#Украина #Россия #Угроза #Президент Украины #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский считает реакцию Запада чрезмерной
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