Зеленский после СНБО зовет "слуг" на встречу: где она состоится и о чем будут говорить

С визитом в Киеве находится также канцлер Германии Олаф Шольц

В понедельник, 14 февраля, в правительственном квартале Киева ожидается насыщенный политический день. После заседания СНБО президент Владимир Зеленский собирает на Банковой депутатов "Слуги народа".

Об этом "Телеграфу" рассказали собеседники во фракции "слуг".

В понедельник в 16:00 состоится заседание в СНБО, которым будет руководить секретарь Алексей Данилов, и на которое также приглашены руководство Верховной Рады, представители парламентских фракций и групп, главы комитетов по вопросам национальной безопасности и обороны, международной деятельности и правоохранительной деятельности.

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После встречи СНБО президент Зеленский собирает всю фракцию "Слуги народа" на заседание в Офисе президента.

"Сказали всем быть обязательно, никому не разъезжаться из Киева, в том числе и мажоритарщикам, все должны быть на месте. Будем обсуждать вопросы безопасности и дальнейшей работы в парламенте",- сообщил один из депутатов не под запись.

По поводу слухов о возможном введении военного положения, несколько собеседников издания из числа нардепов ответили, что с ними это никто не обсуждал. Во всяком случае пока.

Отметим, что со вторника, 15 февраля, по плану начинаются пленарные заседания парламента, которые были перенесены почти на две недели из-за карантина. Также стоит подчеркнуть, что в понедельник с визитом в Киеве находится канцлер Германии Олаф Шольц. Накануне встречи с Зеленским Шольц потребовал от России деэскалации ситуации вокруг Украины. 15 февраля немецкий канцлер в Москве встречается с Путиным.

Напомним, Россия стянула вокруг Украины свыше 140 тысяч военных и большое количество бронетехники. Бряцанье мышцами происходит на фоне дипломатических переговоров между Кремлем и Западом. Россия требует от НАТО неких "гарантий безопасности" относительно не вступления Украины в НАТО. США, Британия и другие члены НАТО в ответ передают Украине вооружение и говорят о возможном вторжении РФ в нашу страну во второй половине февраля.