Зеленський після РНБО кличе "слуг" на зустріч: де вона відбудеться та про що говоритимуть

З візитом у Києві перебуває також канцлер Німеччини Олаф Шольц

У понеділок, 14 лютого, в урядовому кварталі Києва очікується насичений політичний день. Після засідання РНБО президент Володимир Зеленський збирає на Банковій депутатів "Слуги народу".

Про це розповіли співрозмовники у фракції "слуг".

У понеділок о 16:00 відбудеться засідання у РНБО, яким керуватиме секретар Олексій Данілов, і на яке також запрошено керівництво Верховної Ради, представники парламентських фракцій та груп, голови комітетів з питань національної безпеки та оборони, міжнародної діяльності та правоохоронної діяльності.

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Після зустрічі РНБО президент Зеленський збирає усю фракцію "Слуги народу" на засідання в Офісі президента.

"Сказали всім бути обов’язково, нікому не роз’їжджатися з Києва, зокрема й мажоритарникам, усі мають бути на місці. Обговорюватимемо питання безпеки та подальшої роботи в парламенті",- повідомив один із депутатів не під запис.

Щодо чуток про можливе введення воєнного стану, кілька співрозмовників видання з-поміж нардепів відповіли, що з ними це ніхто не обговорював. Принаймні поки що.

Зазначимо, що з вівторка, 15 лютого, за планом розпочинаються пленарні засідання парламенту, які було перенесено майже на два тижні через карантин. Також варто наголосити, що у понеділок з візитом у Києві перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц. Напередодні зустрічі із Зеленським Шольц закликав Росію до деескалації ситуації навколо України. 15 лютого німецький канцлер у Москві зустрічається з Путіним.

Нагадаємо, Росія стягнула навколо України понад 140 тисяч військових та велику кількість бронетехніки. Бряцання м’язами відбувається на тлі дипломатичних переговорів між Кремлем та Заходом. Росія вимагає від НАТО певних "гарантій безпеки" щодо не вступу України до НАТО. США, Британія та інші члени НАТО у відповідь передають Україні озброєння і говорять про можливе вторгнення РФ до нашої країни у другій половині лютого.