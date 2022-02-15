Коломойский рассказал, встречается ли с Зеленским и хочет ли его второго срока

Коломойский рассказал о своих отношениях с Зеленским и его окружением

Впервые после долгого затишья украинский олигарх, политик и совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский вышел на связь с журналистами и прокомментировал свои отношения с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, бизнесмен рассказал, как относится к возможному решению нынешнего гаранта к походу на второй срок во власти, пишет "Украинская правда".

По словам украинского олигарха, общение с действующим гарантом они не поддерживают, хотя в 2019 году, когда Владимир Зеленский был одним из кандидатов на пост президента украинского государства, отношения у них были хорошими.

Бизнесмен отметил, что хорошие отношения с действующим главой страны у них длились с 2009 года. Общение прекратили, ведь, по мнению олигарха, это ничего хорошего, ни ему, ни Зеленскому уже не принесет, мол, "он избрал свой путь, стал президентом Украины, имеет свое видение, программу и планы. Сейчас общение с ним может пойти исключительно в минус".

Также Коломойский добавил, что симпатизирует нынешнему гаранту и его, в принципе, устраивает то, как все сложилось.

"А зачем мне это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, новейший очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты чувствуешь каждую секунду", — отметил бизнесмен.

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Что касается вероятного решения Зеленского пойти на второй президентский срок, Коломойский эту идею поддерживает и добавляет: "а кто, как не он? Петьку назад?".

Относительно кандидатуры бывшего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на должность руководителя государства, олигарх высказался неоднозначно, мол, "украинцы предателей не любят".

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-соратник президента Украины и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в разговоре с корреспондетом нашего издания прокомментировал отношения олигарха Коломойского и действующего гаранта, подчеркнув, что "Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского".

Также напомним, как украинский олигарх Игорь Коломойский покинул наблюдательный совет "1+1".